GPFans zendt 24h Nürburgring Qualifiers LIVE uit: dit is waar en hoe laat je Verstappen ziet

Meer dan 130 auto's en honderden coureurs hebben zich ingeschreven voor de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers en Max Verstappen is met zijn Mercedes-AMG Team Verstappen Racing daar eentje van. Wil je alle race-actie dit weekend op de voet kunnen volgen? Dan zit je bij GPFans goed, want wij zenden de wedstrijden gratis en live uit!

De 24h Qualifiers zijn twee races van ieder vier uur die niet alleen meetellen voor de Nürburgring Langstrecken-Serie, maar vooral een cruciale voorbereiding zijn op de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring die volgende maand wordt verreden. Tevens kunnen de Qualifiers een impact hebben op de resultaten van de startopstelling voor de 24-uursrace en hoe, dat lees je hier. Verstappen doet mee aan de snelste klasse, de SP 9-categorie voor GT3-bolides, waar hij het tegen bijna veertig andere teams moet opnemen. Zijn nummer-3-Mercedes-AMG wordt gerund door de ervaren crew van Winward Racing en zal hij delen met Lucas Auer, een GT World Challenge-kampioen die vorig jaar nog tweede werd in de DTM. Verstappen kent de Oostenrijker goed uit zijn seizoen in de Formule 3 in 2014.

Wil je de races via YouTube volgen met Engels commentaar, zodat je het op elk apparaat kunt zien met de beste analyses en pitreports? Dan kan dat gratis bij GPFans. Wij zenden de 24h Nürburgring Qualifiers namelijk live uit.

Race 1 begint op zaterdagavond 18 april om 17:30 uur.

Op zondagochtend 19 april om 10:40 uur wordt de zogeheten Top Qualifying gehouden, een shootout waarbij de beste coureurs van de eerdere kwalificatiesessie de kans krijgen om twee getimede pushronden te doen zonder verkeer.

Race 2 begint later die dag om 13:00 uur.

