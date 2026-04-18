close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Credit for photo: VLN

Gamota-BMW pakt pole voor Race 1 op de Nürburgring, Verstappen blijft steken op P6

Gamota-BMW pakt pole voor Race 1 op de Nürburgring, Verstappen blijft steken op P6

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

David Jahn heeft de snelste rondetijd geklokt, een 8:09.488, in de kwalificatie voor de eerste race van de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers. De nummer-23-BMW van Gamota Racing mag vanavond dus vanaf de pole position beginnen. Max Verstappen moet genoegen nemen met P6 na een 8:13.012 van teamgenoot Lucas Auer.

De kwalificatie zou anderhalf uur duren tussen 8:30 en 10:00 uur, maar na een kwartier werd er al met de rode vlaggen gezwaaid. De sessie werd stilgelegd, wat zeer zeldzaam is op de Nürburgring Nordschleife, maar er waren flinke reparaties nodig aan de vangrails bij Adenauer Forst vanwege een zware crash van Anders Buchardt. De nummer-39-Aston Martin van Walkenhorst Motorsport is afgeschreven, maar gelukkig is de Noor ongedeerd uitgestapt, zo liet Jörg Breuer van het team weten aan onder andere GPFans.

Stuivertje wisselen tussen Jahn en Müller

David Jahn in de nummer-23-BMW van Gamota Racing stond tijdens de neutralisatie bovenaan de tijdenlijst met een 8:15.135, maar dat was nog niet echt een representatieve ronde. Nadat de sessie hervat werd, verbeterde hij met een 8:13.829, voordat Tobias Müller er in de nummer-48-Black Falcon-Porsche onder dook met een 8:12.298. Jahn vond opnieuw een verbetering en ging weer naar P1 met een 8:09.488, gevolgd door Jay Mo Härtling in de nummer-11-Schnitzelalm-Mercedes-AMG.

Auer had de eerste helft van de kwalificatie op zich genomen en kwam op een voorlopig vijfde plaats terecht na een ronde van 8:13.012. Verstappen Racing kreeg echter een onderzoek aan de broek na contact tussen de Oostenrijker en een langzamere Porsche.

Related image
Related image

Verstappen blijft steken op P6

Vanwege verschillende gele vlaggen en zogeheten slow zones rondom het circuit was het lastig om verbeteringen te vinden in de tweede helft van de kwalificatie, en dus bleef Gamota Racing dankzij Jahn bovenaan. Hij zal de witte M4 GT3 Evo delen met Moritz Kranz en Antal Zsigó. De Schnitzelalm-AMG bleef tweede, terwijl de Black Falcon-Porsche werd verstoten naar P4 na een 8:11.585 van KCMG-coureur Jesse Krohn. Verstappen kon ook geen verbetering vinden en werd samen met Auer zesde achter de andere Winward-AMG, de nummer-80-Ravenol-auto van Maro Engel, Fabian Schiller en Luca Stolz.

F1-nieuws

Ontdek het op Google Play
x