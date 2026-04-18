Verstappen Racing during NLS2

Verstappen wordt onderzocht door stewards tijdens eerste kwalificatie op de Nürburgring

Verstappen Racing during NLS2 — Foto: © IMAGO
Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

De kwalificatie voor de eerste race van de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers is momenteel bezig. Mercedes-AMG Team Verstappen Racing wordt onderzocht door de stewards na een incident. Lucas Auer kwam namelijk in aanraking met een andere Nederlander.

De sessie van anderhalf uur op de Nürburgring Nordschleife, die overigens verlengd is vanwege eerdere rode vlaggen, bepaalt de startopstelling voor Rennen 1 van de 24h Qualifiers, een wedstrijd van vier uur die vanavond wordt verreden. Halverwege de kwalificatie stond de nummer-3-Mercedes-AMG, die gerund wordt door Winward Racing, vijfde in de tijdenlijst. Lucas Auer had een 8:13.012 neergezet.

Stewards doen onderzoek

Verstappen nam de bolide over van de Oostenrijker, toen een melding van de wedstrijdleiding naar boven kwam: Verstappen Racing wordt onderzocht vanwege het veroorzaken van een crash. Auer had namelijk de nummer-941-Porsche Cayman van Adrenalin Motorsport-trio Adrian Rziczny, Mark van der Snel en Max van der Snel geraakt, terwijl één van de Van der Snels achter het stuur zat. Het gebeurde bij Hohe Acht, de bochtensectie na de bekende Karussell. Bekijk de beelden hier.

De stewards hebben nog geen conclusie getrokken en dus is het afwachten of er een straf komt.

DMSB-stewards doen uitspraak over Verstappen na crash in kwalificatie Nürburgring

