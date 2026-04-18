Zware crash op de Nürburgring: kwalificatie voor Race 1 meteen stilgelegd

De kwalificatie voor de eerste race van de ADAC 24h Qualifiers was nog maar net begonnen of de sessie is al stilgelegd. Het komt na een zware crash op het Nordschleife-gedeelte van de Nürburgring.

De kwalificatie voor Rennen 1 van de 24h Qualifiers begon om 8:30 uur onder zonnige omstandigheden. 127 auto's staan ingeschreven en alle coureurs stonden te trappelen om de pitstraat uit te rijden en de baan op te gaan. De sessie had anderhalf uur moeten duren, maar is na een minuut of twintig door middel van rode vlaggen geneutraliseerd. Rode vlaggen zijn zeldzaam op de Nürburgring, maar ze zijn volgens de wedstrijdleiding nodig om de vangrails te repareren.

Buchardt oké na flinke klapper

Het komt na een crash van een Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo van Walkenhorst Motorsport. De nummer-39 van Anders Buchardt heeft de muur geraakt bij Adenauer Forst. Jörg Breuer van Walkenhorst Motorsport heeft aan onder andere GPFans laten weten dat de Noorse coureur van zich liet horen op de boardradio en het lijkt dus oké met hem te gaan.

Op het moment van de rode vlaggen staat de Gamota Racing-BMW van David Jahn bovenaan met een 8:15.135. Lucas Auer, de teamgenoot van Max Verstappen bij Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, heeft nog geen tijd gehad om een ronde te klokken.

De wedstrijdleiding zal later deze ochtend met een nieuw tijdschema komen voor de zaterdag van de 24h Qualifiers.

UPDATE: De kwalificatie wordt vervolgd om 9:40 uur en zal tot 10:50 uur duren.

