close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
f1, red flag, generic

Zware crash op de Nürburgring: kwalificatie voor Race 1 meteen stilgelegd

f1, red flag, generic — Foto: © IMAGO

Zware crash op de Nürburgring: kwalificatie voor Race 1 meteen stilgelegd

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

De kwalificatie voor de eerste race van de ADAC 24h Qualifiers was nog maar net begonnen of de sessie is al stilgelegd. Het komt na een zware crash op het Nordschleife-gedeelte van de Nürburgring.

De kwalificatie voor Rennen 1 van de 24h Qualifiers begon om 8:30 uur onder zonnige omstandigheden. 127 auto's staan ingeschreven en alle coureurs stonden te trappelen om de pitstraat uit te rijden en de baan op te gaan. De sessie had anderhalf uur moeten duren, maar is na een minuut of twintig door middel van rode vlaggen geneutraliseerd. Rode vlaggen zijn zeldzaam op de Nürburgring, maar ze zijn volgens de wedstrijdleiding nodig om de vangrails te repareren.

Buchardt oké na flinke klapper

Het komt na een crash van een Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo van Walkenhorst Motorsport. De nummer-39 van Anders Buchardt heeft de muur geraakt bij Adenauer Forst. Jörg Breuer van Walkenhorst Motorsport heeft aan onder andere GPFans laten weten dat de Noorse coureur van zich liet horen op de boardradio en het lijkt dus oké met hem te gaan.

Op het moment van de rode vlaggen staat de Gamota Racing-BMW van David Jahn bovenaan met een 8:15.135. Lucas Auer, de teamgenoot van Max Verstappen bij Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, heeft nog geen tijd gehad om een ronde te klokken.

De wedstrijdleiding zal later deze ochtend met een nieuw tijdschema komen voor de zaterdag van de 24h Qualifiers.

UPDATE: De kwalificatie wordt vervolgd om 9:40 uur en zal tot 10:50 uur duren.

Gerelateerd

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

LIVE | Verstappen in kwalificatie voor Race 1 24h Nürburgring Qualifiers: volg hier alles live mee

LIVE | Verstappen in kwalificatie voor Race 1 24h Nürburgring Qualifiers: volg hier alles live mee

  • 2 uur geleden
GPFans zendt 24h Nürburgring Qualifiers LIVE uit: dit is waar en hoe laat je Verstappen ziet

GPFans zendt 24h Nürburgring Qualifiers LIVE uit: dit is waar en hoe laat je Verstappen ziet

  • Gisteren 16:34
  • 3
Auer waarschuwt teamgenoot Verstappen voor 'uitdagend' nieuw aspect op Nürburgring

Auer waarschuwt teamgenoot Verstappen voor 'uitdagend' nieuw aspect op Nürburgring

  • Gisteren 19:08
Weerbericht voor 24h Nürburgring Qualifiers: regen verwacht tijdens avondstint Verstappen

Weerbericht voor 24h Nürburgring Qualifiers: regen verwacht tijdens avondstint Verstappen

  • Gisteren 18:16
  • 1
Het tijdschema voor de 24h Nürburgring Qualifiers: Max Verstappen weer van de partij

Het tijdschema voor de 24h Nürburgring Qualifiers: Max Verstappen weer van de partij

  • Gisteren 08:04
24h Nürburgring sluit deelnemerslijst: enorme opkomst voor strijd met Verstappen

24h Nürburgring sluit deelnemerslijst: enorme opkomst voor strijd met Verstappen

  • 15 april 2026 14:07
  • 1

Net binnen

09:42
Stella over komst Lambiase: 'Dubbelrol die ik vervul is niet houdbaar'
08:15
Live
LIVE | Verstappen in kwalificatie voor Race 1 24h Nürburgring Qualifiers: volg hier alles live mee
17-4
Recap
Verstappen hint op McLaren-transfer, Kelly Piquet ergert zich aan Nürburgring-bezoek | GPFans Recap
17-4
Antonelli wil liever niet 'Kimi' genoemd worden: "Belangrijk dat ze dit laten zien"
17-4
Wolff reageert op relatie Hamilton en Kardashian: "Zijn we daar niet allemaal naar op zoek?"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Weerbericht voor 24h Nürburgring Qualifiers: regen verwacht tijdens avondstint Verstappen

Weerbericht voor 24h Nürburgring Qualifiers: regen verwacht tijdens avondstint Verstappen

Gisteren 18:16 1
Herbert: 'Russell kan vervangen worden voor Verstappen bij Mercedes'

Herbert: 'Russell kan vervangen worden voor Verstappen bij Mercedes'

Gisteren 17:29 1
GPFans zendt 24h Nürburgring Qualifiers LIVE uit: dit is waar en hoe laat je Verstappen ziet

GPFans zendt 24h Nürburgring Qualifiers LIVE uit: dit is waar en hoe laat je Verstappen ziet

Gisteren 16:34 3
Red Bull heeft mogelijke vervangers Verstappen al klaar staan volgens Herbert

Red Bull heeft mogelijke vervangers Verstappen al klaar staan volgens Herbert

Gisteren 15:40 2
Ontdek het op Google Play
x