Niet alleen Robert Doornbos gaat ervan uit dat de Grand Prix van Saoedi-Arabië alsnog in 2026 gaat plaatsvinden, ook F1-fotograaf Kym Illman heeft zijn manieren om te controleren of het festijn in Djedda mogelijk alsnog doorgaat en stelt dat de kans hierop vrij groot is.

Gezien de oorlog die momenteel woedt in het Midden-Oosten, besloten de organisatoren van de race in Bahrein, maar ook die in Djedda, het evenement te annuleren. Bahrein lijkt definitief te zijn afgelast, terwijl er ook verhalen zijn dat Aramco graag zou willen dat de race in Djedda alsnog in 2026 wordt verreden. Doornbos verklaarde eerder al dat er wordt nagedacht over het plan om de eindrace in Abu Dhabi een week naar achteren te schuiven, zodat de Grand Prix van Saoedi-Arabië mogelijk de voorlaatste ronde van de kalender kan worden. Illman zet die geruchten op Instagram kracht bij.

Artikel gaat verder onder video

Illman ziet dat hotels zijn volgeboekt in Djedda

Illman legt uit dat hij in eerste instantie wat sceptisch was over de berichten rond de verplaatsing van de race in Djedda: “Maar ik ging naar Hotels.com om te kijken of er kamers beschikbaar waren in Jeddah voor een verblijf van vijf nachten rond 6 december en in Abu Dhabi voor de verwachte datum van 13 december. Die waren er! En ze waren tegen normale prijzen; ongeveer een vijfde van de prijzen tijdens een Grand Prix-weekend. Dus boekte ik verblijven van vijf nachten (met gratis annulering) in vijfsterrenhotels in beide steden voor de verwachte racedata. De afgelopen dagen heb ik meer berichten gezien die suggereren dat het echt gaat gebeuren, dus ging ik terug naar Hotels.com en wat denk je? De hotels die ik had geboekt, samen met die populair zijn bij teams en fans, stonden als VOLGEBOEKT aangegeven van donderdag tot en met zondag!”

De Australiër gaat er op basis van deze boekingen vanuit dat het evenement mogelijk alsnog gaat plaatsvinden, maar de FIA en ook Formula One Management hebben hierover vooralsnog geen bevestiging gegeven.

