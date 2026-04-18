Illman ziet race in Djedda mogelijk tóch plaatsvinden in 2026
Niet alleen Robert Doornbos gaat ervan uit dat de Grand Prix van Saoedi-Arabië alsnog in 2026 gaat plaatsvinden, ook F1-fotograaf Kym Illman heeft zijn manieren om te controleren of het festijn in Djedda mogelijk alsnog doorgaat en stelt dat de kans hierop vrij groot is.
Gezien de oorlog die momenteel woedt in het Midden-Oosten, besloten de organisatoren van de race in Bahrein, maar ook die in Djedda, het evenement te annuleren. Bahrein lijkt definitief te zijn afgelast, terwijl er ook verhalen zijn dat Aramco graag zou willen dat de race in Djedda alsnog in 2026 wordt verreden. Doornbos verklaarde eerder al dat er wordt nagedacht over het plan om de eindrace in Abu Dhabi een week naar achteren te schuiven, zodat de Grand Prix van Saoedi-Arabië mogelijk de voorlaatste ronde van de kalender kan worden. Illman zet die geruchten op Instagram kracht bij.
Illman ziet dat hotels zijn volgeboekt in Djedda
Illman legt uit dat hij in eerste instantie wat sceptisch was over de berichten rond de verplaatsing van de race in Djedda: “Maar ik ging naar Hotels.com om te kijken of er kamers beschikbaar waren in Jeddah voor een verblijf van vijf nachten rond 6 december en in Abu Dhabi voor de verwachte datum van 13 december. Die waren er! En ze waren tegen normale prijzen; ongeveer een vijfde van de prijzen tijdens een Grand Prix-weekend. Dus boekte ik verblijven van vijf nachten (met gratis annulering) in vijfsterrenhotels in beide steden voor de verwachte racedata. De afgelopen dagen heb ik meer berichten gezien die suggereren dat het echt gaat gebeuren, dus ging ik terug naar Hotels.com en wat denk je? De hotels die ik had geboekt, samen met die populair zijn bij teams en fans, stonden als VOLGEBOEKT aangegeven van donderdag tot en met zondag!”
De Australiër gaat er op basis van deze boekingen vanuit dat het evenement mogelijk alsnog gaat plaatsvinden, maar de FIA en ook Formula One Management hebben hierover vooralsnog geen bevestiging gegeven.
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
'Mercedes krijgt mogelijk extra ontwikkelingstijd, Red Bull dreigt buiten de boot te vallen'
- Vandaag 12:36
- 1
Domenicali vindt dat Verstappen moet oppassen met kritiek: "Zijn woorden hebben gewicht"
- 15 april 2026 13:24
- 14
Domenicali richt zich tot klachten van F1-puristen: "Mensen hebben een kort geheugen"
- 15 april 2026 12:09
- 12
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Jahn verbijsterd na pole voor Race 1 op de Nürburgring: "Dat in zo'n groot GT3-veld"
DMSB-stewards doen uitspraak over Verstappen na crash in kwalificatie Nürburgring
Gamota-BMW pakt pole voor Race 1 op de Nürburgring, Verstappen blijft steken op P6
Weerbericht voor 24h Nürburgring Qualifiers: regen verwacht tijdens avondstint Verstappen
Net binnen
LIVE | Verstappen in Race 1 van de 24h Nürburgring Qualifiers: volg hier alles live mee
- 2 uur geleden
- 3
'FIA en coureurs dichter bij aanpassing regels na incident Bearman-Colapinto'
- 11 minuten geleden
Rode vlaggen bij Race 1 op de Nürburgring: Medisch team rukt uit na enorme crash
- 1 uur geleden
- 7
Red Bull Racing in crisis: Helmut Marko hoopt op sportief herstel
- 1 uur geleden
F1-leider Kimi Antonelli geeft startsein voor 6 uur van Imola
- 2 uur geleden
Verstappen onthult liefde voor PSV: “Zo begon ik interesse te krijgen”
- 3 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken richting de volgende race in Miami
- 14 april
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
Russell in de problemen volgens Doornbos: 'Dan kan hij opzoek naar nieuwe werkgever'
- 30 maart
'Verstappen stopt met Formule 1, Red Bull geeft Lindblad en Tsolov kans in 2027'
- 14 april
VIDEO | 'Na Lambiase vertrekt ook dít kopstuk', FIA trekt conclusie na spoedberaad | GPFans News
- 15 april