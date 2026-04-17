Max Verstappen doet aankomend weekend mee aan de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers naast een paar honderd andere coureurs. Nooit eerder heeft de Red Bull F1-coureur ronden in het donker verreden op de Nürburgring Nordschleife. Volgens de weersverwachting zal hij zijn nachtstint-debuut maken, terwijl het ook nog eens gaat regenen.

De 24h Qualifiers zijn een voorproefje van de daadwerkelijke 24-uurswedstrijd op het beruchte circuit in de Eifel. Het zijn twee races van ieder vier uur, waarvan eentje op zaterdagavond 18 april en eentje op zondagmiddag 19 april. Ze tellen tegelijkertijd mee voor de Nürburgring Langstrecken-Serie. Hoe het format van de 24h Qualifiers precies werkt en wat voor impact het heeft op de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, lees je hier. Hij zal de nummer-3 van Mercedes-AMG Team Verstappen Racing delen met Lucas Auer dit weekend, voordat ook Jules Gounon en Dani Juncadella zich bij de viervoudig wereldkampioen voegen in mei.

Artikel gaat verder onder video

Weersverwachting op de Nürburgring

Het weer is altijd lastig te voorspellen op de Nürburgring, zoals we dat in de Formule 1 gewend zijn met Spa-Francorchamps. Het ligt dan ook in feite in hetzelfde gebergte. GPFans heeft drie weerstations geraadpleegd en er lijkt regen aan te komen dit weekend.

Volgens AccuWeather is er op zaterdag 70 procent kans op neerslag en vooral op de avond kan er veel regen vallen en zakken de temperaturen richting de 9°C. De neerslagkans zakt richting de 55 procent voor zondag en tussen de mogelijke buien door kan de zon schijnen. De Met Office laat kansen op regen tussen de 60 en 80 procent zien gedurende de zaterdagavondrace en ook zij voorspellen buien voor de zondagsrace.

Kijken we naar de Deutscher Wetterdienst voor het gebied Nürburg-Barweiler, dan wordt het er niet veel beter op met regenkans op zaterdagavond en zondagochtend. Al zakken de temperaturen volgens het Duits meteorologisch centrum niet zo dramatisch op zaterdag als volgens AccuWeather, op zondagochtend krijgen we wel te maken met een kou van 7°C.

Gerelateerd