'Mercedes krijgt mogelijk extra ontwikkelingstijd, Red Bull dreigt buiten de boot te vallen'
Het is volgens The Race goed mogelijk dat niet de power unit van Mercedes, maar die van Red Bull Racing door de FIA als de benchmark zal worden beschouwd. Mocht dit daadwerkelijk gebeuren, dan kan het team van Toto Wolff mogelijk extra updates doorvoeren aan de krachtbron, terwijl Red Bull Ford geen extra ontwikkelingstijd krijgt.
Dit heeft te maken met het ‘Additional Development and Upgrade Opportunities’-programma (ADUO) van de FIA. Het systeem is bedoeld om motorfabrikanten te helpen die een te grote achterstand hebben op de snelste power unit. Daarbij geldt dat het verschil tussen de langzaamste en snelste krachtbron meer dan twee procent moet bedragen. Pas dan krijgt het betreffende merk extra ontwikkelingstijd.
Red Bull heeft mogelijke de krachtigste verbrandingsmotor
Hoewel Mercedes momenteel de dienst lijkt uit te maken, is er een manier waarop het Duitse team mogelijk toch de tweede motor van het veld heeft. De FIA kijkt namelijk vooral naar de prestaties van de verbrandingsmotor bij het bepalen en toekennen van ADUO-ontwikkelingstijd, en daarin zou Red Bull mogelijk de beste papieren hebben. De elektrische componenten spelen uiteraard ook een belangrijke rol in het totale vermogen, maar zijn bij het opstellen van de index voor het ADUO-programma geen factor.
'Mercedes kan eventueel upgraden'
Het medium stelt dan ook: “Sommige analyses wijzen op het vroege potentieel van de Red Bull-motor, herinner je dat Toto Wolff het gebruik ervan tijdens de wintertests nog de ‘benchmark’ noemde? dat nog steeds aanwezig is, maar verborgen blijft omdat andere onderdelen van het pakket, zoals het chassis en de batterij, het tegenhouden.” Red Bull zou dus vooral de volledige potentie van de power unit niet kunnen benutten door het chassis van de RB22.
'Ferrari grote verliezer mocht FIA ADUO-tijd toekennen aan Mercedes
Het zou zelfs kunnen zorgen voor extra ontwikkelingstijd voor Mercedes: “Als deze onconventionele theorie klopt en Red Bull uiteindelijk bovenaan eindigt vanwege de sterke motor, zou hun voordeel dan groot genoeg kunnen zijn om Mercedes buiten de marge van 2% te laten vallen en hen extra ontwikkelingsmogelijkheden te geven?” Mocht dit kloppen, dan lijkt Ferrari de spreekwoordelijke sigaar te zijn. De Scuderia knokt namelijk met McLaren om de plekken achter Mercedes, maar als het Duitse team alsnog ADUO-tijd krijgt, kan het de voorsprong op Ferrari verder vergroten.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Domenicali vindt dat Verstappen moet oppassen met kritiek: "Zijn woorden hebben gewicht"
- 15 april 2026 13:24
- 14
Russell ligt niet wakker van mogelijk vertrek Verstappen: 'F1 is groter dan wie dan ook'
- 3 uur geleden
- 2
Domenicali richt zich tot klachten van F1-puristen: "Mensen hebben een kort geheugen"
- 15 april 2026 12:09
- 12
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Jahn verbijsterd na pole voor Race 1 op de Nürburgring: "Dat in zo'n groot GT3-veld"
DMSB-stewards doen uitspraak over Verstappen na crash in kwalificatie Nürburgring
Gamota-BMW pakt pole voor Race 1 op de Nürburgring, Verstappen blijft steken op P6
Weerbericht voor 24h Nürburgring Qualifiers: regen verwacht tijdens avondstint Verstappen
Net binnen
Racelicentie ingenomen na bizarre overtredingen op Nordschleife
- 50 minuten geleden
- 6
Jahn verbijsterd na pole voor Race 1 op de Nürburgring: "Dat in zo'n groot GT3-veld"
- 1 uur geleden
Regerend F1 Academy-kampioen Pin krijgt kans in F1-wagen Mercedes op Silverstone | F1 Shorts
- 2 uur geleden
- 44
'Mercedes krijgt mogelijk extra ontwikkelingstijd, Red Bull dreigt buiten de boot te vallen'
- 2 uur geleden
- 1
DMSB-stewards doen uitspraak over Verstappen na crash in kwalificatie Nürburgring
- 3 uur geleden
- 7
Russell ligt niet wakker van mogelijk vertrek Verstappen: 'F1 is groter dan wie dan ook'
- 3 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken richting de volgende race in Miami
- 14 april
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
Russell in de problemen volgens Doornbos: 'Dan kan hij opzoek naar nieuwe werkgever'
- 30 maart
'Verstappen stopt met Formule 1, Red Bull geeft Lindblad en Tsolov kans in 2027'
- 14 april
VIDEO | 'Na Lambiase vertrekt ook dít kopstuk', FIA trekt conclusie na spoedberaad | GPFans News
- 15 april