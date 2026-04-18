Stella, LAmbiase, socials

Stella over komst Lambiase: 'Dubbelrol die ik vervul is niet houdbaar'

Stella, LAmbiase, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS

Stella over komst Lambiase: 'Dubbelrol die ik vervul is niet houdbaar'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Andrea Stella is in zijn nopjes met het binnenhengelen van Gianpiero Lambiase. De Italiaan stelt dat de transfer van ‘GP’ laat zien hoe aantrekkelijk McLaren de afgelopen jaren is geworden. Daarnaast legt Stella uit wat de rol van de huidige race-engineer van Max Verstappen precies gaat worden.

Afgelopen week werd bekend dat Lambiase in 2028 de overstap maakt naar McLaren. Verstappen zelf vertelde daarover dat ‘GP’ hiermee een aanbod kreeg dat hij niet kon weigeren. Nog los van de sportieve uitdaging krijgt Lambiase namelijk naar verluidt ook een riante beloning, waarmee ook zijn familie zekerheid heeft voor de toekomst. De Nederlander zal door die beslissing op zoek moeten naar een nieuwe race-engineer en Lambiase zal over twee seizoenen aan de pitmuur van McLaren zitten.

Stella: 'McLaren aantrekkelijk voor toppersoneel'

Stella legt in een interview op de website van het Formule 1-team uit dat het binnenhalen van ‘GP’ een bevestiging is van de nieuwe status van het team: “De komst van GianPiero zal op de lange termijn een grote hoeveelheid expertise en potentieel aan het team toevoegen. Tegelijkertijd is het opnieuw een bevestiging van hoe aantrekkelijk McLaren is geworden voor de beste talenten in de Formule 1.” De Italiaan legt uit dat McLaren een ‘gezonde en plezierige werkomgeving’ heeft gecreëerd en dat dit heeft bijgedragen aan de keuze van Lambiase: “Naast de resultaten van McLaren op de baan en de manier waarop de teamcultuur van buitenaf wordt waargenomen, ben ik ervan overtuigd dat dit heeft bijgedragen aan GianPiero’s beslissing om zich bij ons aan te sluiten.”

Rol Lambiase bij McLaren

Lambiase zal bij McLaren de functie van chief racing officer gaan bekleden. In die rol krijgt de Italiaanse Brit de leiding over het raceteam op het circuit, een taak die momenteel nog grotendeels door Stella zelf wordt uitgevoerd. Met de komst van Lambiase kan Stella zich in de toekomst meer gaan richten op de strategische koers van de renstal uit Woking, terwijl 'GP' de sportieve en operationele aansturing voor zijn rekening neemt. Lambiase zal daarbij rechtstreeks aan Stella rapporteren.

Stella wil van dubbelrol af

Stella legt daarover uit: “De komst van GianPiero is de spreekwoordelijke kers op de taart die al alle juiste ingrediënten had. Voor mij zal hij een belangrijke steun zijn in de rol van Chief Racing Officer, een functie die ik momenteel combineer met mijn rol als Team Principal.” Van die dubbelrol wilde Stella dan ook af: “De rol van Team Principal is ook complexer geworden. Zak en ik hebben een platte organisatiestructuur opgebouwd, waarin het essentieel is dat alle leiders voldoende bevoegdheden krijgen, maar tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat er altijd voldoende ondersteuning op de lange termijn is. Het spreekt voor zich dat met deze aanpak de dubbele rol die ik momenteel vervul op de lange termijn niet houdbaar is.”

