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Max Verstappen, Japanese Grand Prix, 2026, generic

Red Bull grapt op X: "Belangrijke update: Max draagt niet in zijn teamkleding"

Max Verstappen, Japanese Grand Prix, 2026, generic — Foto: © IMAGO

Red Bull grapt op X: "Belangrijke update: Max draagt niet in zijn teamkleding"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen en Red Bull Racing hopen aankomend weekend tijdens de Grand Prix van Monaco voort te borduren op het mooie podium dat geboekt werd in Canada twee weken terug. In aanloop naar het raceweekend in het Prinsendom heeft Red Bull zijn coureur in een opvallende klederdracht online gegooid.

Verstappen zijn kledingstijl is wel vaker onderwerp van spot in de Formule 1, daar waar het de Nederlander weinig kan interesseren hoe hij erbij loopt. Iets dat voor veel fans toch ironisch en grappig is in een glitter en glamour-wereldje als de koningsklasse. Daar waar zijn collega's vaak in de mooiste en duurste kleding op de circuits verschijnen, zien we Verstappen eigenlijk bijna altijd in Red Bull-teamkleding én een spijkerbroek. "Wat ik leuk vind aan Max, is dat het hem letterlijk geen reet kan schelen", zei vriendin Kelly Piquet recent. "Soms heb ik zoiets van: oké, ik ga wel voor je winkelen, want we moeten het wel een beetje naar een hoger niveau tillen."

Verstappen niet in het teamtenue

Verstappen en het Red Bull-teamtenue zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is dan ook extra grappig als blijkt dat de viervoudig wereldkampioen een keertje niet in dit welbekende shirt ergens rondom het circuit te zien is. Zo zag het kanaal van Red Bull dat ook: "Hierbij de belangrijkste updates… Max zit niet in het teamtenue", zo valt te lezen op het eigen kanaal.

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