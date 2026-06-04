Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Een flinke domper voor Nederlandse Formule 1-fans zonder betaald abonnement. Het raceweekend in Monaco aankomend weekend zou grotendeels gratis te volgen zijn bij het Duitse RTL, maar volgens TotaalTV zijn de FOM en Viaplay hier inmiddels voor gaan liggen.

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