VIDEO: ‘RTL op zwart tijdens F1 na druk van Viaplay’ | GPFans News
VIDEO: ‘RTL op zwart tijdens F1 na druk van Viaplay’ | GPFans News
Een flinke domper voor Nederlandse Formule 1-fans zonder betaald abonnement. Het raceweekend in Monaco aankomend weekend zou grotendeels gratis te volgen zijn bij het Duitse RTL, maar volgens TotaalTV zijn de FOM en Viaplay hier inmiddels voor gaan liggen.
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