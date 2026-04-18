Hoewel het nog altijd afwachten is of de FIA er samen met de coureurs uitkomt om het spektakel in 2026 te verbeteren, legt PlanetF1 bloot dat de gesprekken die afgelopen vrijdag hebben plaatsgevonden ‘zeer positief’ waren.

Na de drie openingsweekenden van 2026 zijn de discussies over het racen in het nieuwe Formule 1-tijdperk losgebarsten. Dat kwam vooral doordat Oliver Bearman met een dermate hoge snelheid op Franco Colapinto afstormde tijdens de race, waardoor hij moest uitwijken en in de bandenstapels belandde. Colapinto viel weinig te verwijten, aangezien hij simpelweg zijn batterij aan het opladen was iets wat in 2026 voor grotere snelheidsverschillen zorgt.

Artikel gaat verder onder video

Kritiek vanuit GPDA

Carlos Sainz, een van de directeuren van de Grand Prix Drivers’ Association, was kritisch tijdens het raceweekend in Suzuka. Zo verklaarde de Spanjaard dat de rijdersvakbond de FIA had gewaarschuwd voor dit soort gevaarlijke crashes en dat dit aansluit bij de kritiek die Max Verstappen eerder al had op de nieuwe wagens.

Positieve stemming

De FIA is daarom in gesprek gegaan met de coureurs over mogelijke wijzigingen. Daarbij moet het definitieve oordeel nog worden geveld, maar volgens het medium hebben er constructieve gesprekken plaatsgevonden tussen de coureurs en de FIA. De stemming zou daarbij zeer positief zijn geweest, waarbij wordt gewezen op een mogelijk akkoord over enkele aanpassingen aan het reglement.

