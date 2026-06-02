Verstappen betrokken bij grote rol in online rel, Russell stevig aangepakt: "Kleine jongen" | GPFans Recap

In deze GPFans Recap van dinsdag 31 mei zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

De Formule 1 ligt momenteel nog heel even stil, op het moment dat de coureurs zich opmaken voor de Grand Prix van Monaco van aankomend weekend. Ondertussen zijn er ratings voor Formule 1-coureurs op het spel van EA Sports bekend geworden en dat heeft de tongen op het internet losgemaakt. Rondom Red Bull Racing gaan er berichten rond over het grootste probleem waar de Oostenrijkse formatie op dit moment nog mee kampt.

Artikel gaat verder onder video

Ratings Formule 1-coureurs zorgen voor discussie: "Wat respectloos"

EA Sports heeft de ratings van de coureurs voor het 2026-uitbreidingspakket van de officiële Formule 1-game naar buiten gebracht. En zoals eigenlijk ieder jaar, maakt dat de tongen los op het internet. Op social media is er traditiegetrouw direct discussie over deze ratings ontstaan. Zo is niet iedereen het erover eens dat Verstappen een hogere beoordeling dan Norris heeft, maar ook de rating van Antonelli is onderwerp van gesprek. Lees hier het hele artikel over de ratings voor de Formule 1-coureurs.

Juncadella haalt uit naar Steiner na opmerking over Verstappen

Volgens Dani Juncadella is de recente kritiek van Guenther Steiner op Max Verstappen over de reglementen van dit jaar volkomen onterecht. De Spaanse coureur neemt het op voor zijn teamgenoot, nadat de voormalig teambaas van Haas suggereerde dat de klachten van de Nederlander puur voortkomen uit het feit dat hij momenteel geen races wint. Juncadella liet dit weten in een reactie op sociale media. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Dani Juncadella.

Related image

'Red Bull kampt met overgewicht: Verstappen verliest kostbare tienden door te zware auto'

Red Bull Racing kampt momenteel nog altijd met een zware RB22, wat de renstal kostbare tijd kost in de achtervolging op het dominante Mercedes. Teambaas Laurent Mekies erkent dat het team risico's moet nemen met de afstelling om het gat te dichten, maar benadrukt dat er in de fabriek hard wordt gewerkt aan structurele oplossingen. Lees hier het hele artikel over het probleem voor Red Bull Racing.

Patrese haalt uit naar 'kleine jongen' Russell na kritiek op Monaco: 'Toon respect'

George Russell slaat de plank volledig mis met zijn kritiek op de Grand Prix van Monaco, zo meent Riccardo Patrese. De 72-jarige Italiaan stelt dat de Mercedes-coureur geen respect toont voor de historie van de sport en zich beter kan focussen op zijn eigen prestaties in het prinsdom. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Riccardo Patrese.

Related image

Audi jaagt bewust niet op Verstappen: "We zijn als team niet klaar voor Max"

Volgens Mattia Binotto is Audi op dit moment niet de juiste bestemming voor Max Verstappen. De kersverse teambaas en CEO van het Duitse merk stelt dat zijn renstal nog niet het niveau heeft om een viervoudig wereldkampioen te faciliteren. Dat laat de Italiaan weten in de podcast Beyond the Grid. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Mattia Binotto.

Gerelateerd