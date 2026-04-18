Nürburgring-organisatie bevestigt: coureur overleden na crash tijdens zaterdagsrace

Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

De zaterdagsrace van de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers ligt al meer dan twee uur stil vanwege een crash halverwege de Nordschleife, maar wordt ook niet meer hervat. De organisatie heeft zojuist tegenover onder andere GPFans een update gegeven. Helaas is er een coureur overleden.

Er was nog geen half uur geracet, voordat de rode vlaggen getoond werden rond de Nürburgring Nordschleife. Al gauw werd duidelijk dat er een ongeluk was gebeurd bij Klostertal, de haarspeldbocht vóór de Karussell. De #27 PROsport-Aston Martin, #111 JS Competition-BMW 325i, #121 Keeevin-BMW 325i, #410 rent2driver-Porsche Cayman, #448 Porsche Cayman, #503 GITI TIRE-BMW 330i en de #992 SP-Pro Manthey-Porsche waren gecrasht door vloeistoffen op de baan. De wedstrijdleiding bevestigde later dat er meerdere coureurs medische zorg nodig hadden. Manthey liet aan onder andere GPFans weten dat in ieder geval Björn Griesemann ongedeerd was.

Organisatie levert treurig nieuws

De organisatie heeft tijdens een persconferentie laten weten dat één coureur helaas is overleden. Het gaat om Juha Miettinen, de coureur van de #121 Keeevin-BMW 325i. "De coureur overleed in het medisch centrum, nadat alle pogingen tot reanimatie niet succesvol waren." De race zal niet hervat worden.

De zes andere coureurs zijn naar het ziekenhuis gegaan voor checks. Ze zijn in ieder geval niet in levensgevaar. Er wordt voor de zondagsrace een minuut stilte gehouden.

During the first race of the ADAC 24h Nürburgring Qualifiers (18 April 2026), a serious accident involving seven competitors occurred in the early stages of the race. Following the collision between several vehicles, race control immediately halted the race to allow for extensive… pic.twitter.com/DMbLGYVl8L — Nürburgring (@nuerburgring) April 18, 2026

Gerelateerd