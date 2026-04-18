Red flag at Nurburgring

Nürburgring-organisatie bevestigt: coureur overleden na crash tijdens zaterdagsrace

Red flag at Nurburgring — Foto: © IMAGO
11 reacties

Nürburgring-organisatie bevestigt: coureur overleden na crash tijdens zaterdagsrace

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

De zaterdagsrace van de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers ligt al meer dan twee uur stil vanwege een crash halverwege de Nordschleife, maar wordt ook niet meer hervat. De organisatie heeft zojuist tegenover onder andere GPFans een update gegeven. Helaas is er een coureur overleden.

Er was nog geen half uur geracet, voordat de rode vlaggen getoond werden rond de Nürburgring Nordschleife. Al gauw werd duidelijk dat er een ongeluk was gebeurd bij Klostertal, de haarspeldbocht vóór de Karussell. De #27 PROsport-Aston Martin, #111 JS Competition-BMW 325i, #121 Keeevin-BMW 325i, #410 rent2driver-Porsche Cayman, #448 Porsche Cayman, #503 GITI TIRE-BMW 330i en de #992 SP-Pro Manthey-Porsche waren gecrasht door vloeistoffen op de baan. De wedstrijdleiding bevestigde later dat er meerdere coureurs medische zorg nodig hadden. Manthey liet aan onder andere GPFans weten dat in ieder geval Björn Griesemann ongedeerd was.

Organisatie levert treurig nieuws

De organisatie heeft tijdens een persconferentie laten weten dat één coureur helaas is overleden. Het gaat om Juha Miettinen, de coureur van de #121 Keeevin-BMW 325i. "De coureur overleed in het medisch centrum, nadat alle pogingen tot reanimatie niet succesvol waren." De race zal niet hervat worden.

De zes andere coureurs zijn naar het ziekenhuis gegaan voor checks. Ze zijn in ieder geval niet in levensgevaar. Er wordt voor de zondagsrace een minuut stilte gehouden.

Gerelateerd

Nürburgring Nordschleife 24 uur van de Nürburgring Rode vlag

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Rode vlaggen bij Race 1 op de Nürburgring: Medisch team rukt uit na enorme crash

Rode vlaggen bij Race 1 op de Nürburgring: Medisch team rukt uit na enorme crash

  • Vandaag 18:20
  • 13
LIVE | Verstappen in Race 1 van de 24h Nürburgring Qualifiers: volg hier alles live mee Live

LIVE | Verstappen in Race 1 van de 24h Nürburgring Qualifiers: volg hier alles live mee

  • Vandaag 17:05
  • 9
Racelicentie ingenomen na bizarre overtredingen op Nordschleife

Racelicentie ingenomen na bizarre overtredingen op Nordschleife

  • Vandaag 14:31
  • 6
DMSB-stewards doen uitspraak over Verstappen na crash in kwalificatie Nürburgring

DMSB-stewards doen uitspraak over Verstappen na crash in kwalificatie Nürburgring

  • Vandaag 12:05
  • 8
Nürburgring komt met statement na dodelijk ongeluk, 'FIA en F1-coureurs dicht bij akkoord' | GPFans Recap Recap

Nürburgring komt met statement na dodelijk ongeluk, 'FIA en F1-coureurs dicht bij akkoord' | GPFans Recap

  • 1 uur geleden
Verstappen wordt onderzocht door stewards tijdens eerste kwalificatie op de Nürburgring

Verstappen wordt onderzocht door stewards tijdens eerste kwalificatie op de Nürburgring

  • Vandaag 10:29
  • 4

Net binnen

21:45
Recap
Nürburgring komt met statement na dodelijk ongeluk, 'FIA en F1-coureurs dicht bij akkoord' | GPFans Recap
20:33
Marko ziet vooral updates RB22 mislukken: 'Die gingen de verkeerde kant op'
19:24
'FIA en coureurs dichter bij aanpassing regels na incident Bearman-Colapinto'
18:20
Rode vlaggen bij Race 1 op de Nürburgring: Medisch team rukt uit na enorme crash
18:19
Red Bull Racing in crisis: Helmut Marko hoopt op sportief herstel
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Nürburgring-organisatie bevestigt: coureur overleden na crash tijdens zaterdagsrace Statement

Nürburgring-organisatie bevestigt: coureur overleden na crash tijdens zaterdagsrace

3 uur geleden 11
Jahn verbijsterd na pole voor Race 1 op de Nürburgring: "Dat in zo'n groot GT3-veld" Reactie David Jahn

Jahn verbijsterd na pole voor Race 1 op de Nürburgring: "Dat in zo'n groot GT3-veld"

Vandaag 13:47
DMSB-stewards doen uitspraak over Verstappen na crash in kwalificatie Nürburgring Krijgt Max straf?

DMSB-stewards doen uitspraak over Verstappen na crash in kwalificatie Nürburgring

Vandaag 12:05 8
Gamota-BMW pakt pole voor Race 1 op de Nürburgring, Verstappen blijft steken op P6 Samenvatting kwalificatie

Gamota-BMW pakt pole voor Race 1 op de Nürburgring, Verstappen blijft steken op P6

Vandaag 11:01
