Nürburgring-organisatie bevestigt: coureur overleden na crash tijdens zaterdagsrace
De zaterdagsrace van de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers ligt al meer dan twee uur stil vanwege een crash halverwege de Nordschleife, maar wordt ook niet meer hervat. De organisatie heeft zojuist tegenover onder andere GPFans een update gegeven. Helaas is er een coureur overleden.
Er was nog geen half uur geracet, voordat de rode vlaggen getoond werden rond de Nürburgring Nordschleife. Al gauw werd duidelijk dat er een ongeluk was gebeurd bij Klostertal, de haarspeldbocht vóór de Karussell. De #27 PROsport-Aston Martin, #111 JS Competition-BMW 325i, #121 Keeevin-BMW 325i, #410 rent2driver-Porsche Cayman, #448 Porsche Cayman, #503 GITI TIRE-BMW 330i en de #992 SP-Pro Manthey-Porsche waren gecrasht door vloeistoffen op de baan. De wedstrijdleiding bevestigde later dat er meerdere coureurs medische zorg nodig hadden. Manthey liet aan onder andere GPFans weten dat in ieder geval Björn Griesemann ongedeerd was.
Organisatie levert treurig nieuws
De organisatie heeft tijdens een persconferentie laten weten dat één coureur helaas is overleden. Het gaat om Juha Miettinen, de coureur van de #121 Keeevin-BMW 325i. "De coureur overleed in het medisch centrum, nadat alle pogingen tot reanimatie niet succesvol waren." De race zal niet hervat worden.
De zes andere coureurs zijn naar het ziekenhuis gegaan voor checks. Ze zijn in ieder geval niet in levensgevaar. Er wordt voor de zondagsrace een minuut stilte gehouden.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
LIVE | Verstappen in Race 1 van de 24h Nürburgring Qualifiers: volg hier alles live mee
- Vandaag 17:05
- 9
Nürburgring komt met statement na dodelijk ongeluk, 'FIA en F1-coureurs dicht bij akkoord' | GPFans Recap
- 1 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Jahn verbijsterd na pole voor Race 1 op de Nürburgring: "Dat in zo'n groot GT3-veld"
DMSB-stewards doen uitspraak over Verstappen na crash in kwalificatie Nürburgring
Gamota-BMW pakt pole voor Race 1 op de Nürburgring, Verstappen blijft steken op P6
Net binnen
- 3 uur geleden
- 11
Nürburgring komt met statement na dodelijk ongeluk, 'FIA en F1-coureurs dicht bij akkoord' | GPFans Recap
- 1 uur geleden
Marko ziet vooral updates RB22 mislukken: 'Die gingen de verkeerde kant op'
- 2 uur geleden
'FIA en coureurs dichter bij aanpassing regels na incident Bearman-Colapinto'
- 3 uur geleden
Rode vlaggen bij Race 1 op de Nürburgring: Medisch team rukt uit na enorme crash
- Vandaag 18:20
- 13
Red Bull Racing in crisis: Helmut Marko hoopt op sportief herstel
- Vandaag 18:19
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken richting de volgende race in Miami
- 14 april
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
Russell in de problemen volgens Doornbos: 'Dan kan hij opzoek naar nieuwe werkgever'
- 30 maart
'Verstappen stopt met Formule 1, Red Bull geeft Lindblad en Tsolov kans in 2027'
- 14 april
VIDEO | 'Na Lambiase vertrekt ook dít kopstuk', FIA trekt conclusie na spoedberaad | GPFans News
- 15 april