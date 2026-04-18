Hoewel de Formule 1 nog altijd stilligt, wordt er gelukkig wel geracet. Zo is Max Verstappen bijvoorbeeld naar de Nürburgring afgereisd om zich daar verder voor te bereiden op de 24 uur van de Nürburgring. Alles daarover, en de belangrijkste nieuwtjes uit de Formule 1, vind je terug in deze GPFans Recap.
Vandaag was Verstappen dus aanwezig op de Nürburgring. De Nederlander kwam in actie tijdens de kwalificatie, maar ook in de race later op de dag. Daarnaast werd bekend dat de stewards in Duitsland niet gecharmeerd waren van de overtredingen van Oleksandr Kosohov, van wie de racelicentie werd ingetrokken. Ook lijkt er mogelijk een akkoord in de lucht te hangen over eventuele regelwijzigingen voor het verdere verloop van het Formule 1-seizoen. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 18 april.
Nürburgring-organisatie komt met statement: Miettinen overleden na crash tijdens zaterdagsrace
De zaterdagsrace van de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers lag na de openingsronden meer dan twee uur stil na een crash halverwege de Nordschleife en werd niet meer hervat. De organisatie liet rond 20:00 uur weten dat Juha Miettinen, coureur van de #121 Keeevin-BMW 325i, na de crash is overleden. Klik hier om het statement van de organisatie te lezen.
'FIA en coureurs dichter bij aanpassing regels na incident Bearman-Colapinto'
Hoewel het nog altijd afwachten is of de FIA er samen met de coureurs uitkomt om het spektakel in 2026 te verbeteren, legt PlanetF1 bloot dat de gesprekken die afgelopen vrijdag hebben plaatsgevonden ‘zeer positief’ waren. Lezen hoe de gesprekken verlopen? Klik hier!
Racelicentie ingenomen na bizarre overtredingen op Nordschleife
De stewards van de DMSB hebben zaterdag tijdens de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers flink moeten ingrijpen en uiteindelijk de racelicentie van Oleksandr Kosohov ingenomen. De coureur met startnummer 999 beging twee extreem gevaarlijke overtredingen, waardoor de stewards geen andere optie zagen dan hem niet langer te laten racen op de iconische baan. Lezen wat Kosohov allemaal heeft uitgespookt? Klik hier!
Stella over komst Lambiase: 'Dubbelrol die ik vervul is niet houdbaar'
Andrea Stella is in zijn nopjes met het binnenhengelen van Gianpiero Lambiase. De Italiaan stelt dat de transfer van ‘GP’ laat zien hoe aantrekkelijk McLaren de afgelopen jaren is geworden. Daarnaast legt Stella uit wat de rol van de huidige race-engineer van Max Verstappen precies gaat worden. De uitleg van Stella lezen over de transfer van Lambiase? Klik hier!
Illman ziet race in Djedda mogelijk tóch plaatsvinden in 2026
Niet alleen Robert Doornbos gaat ervan uit dat de Grand Prix van Saoedi-Arabië alsnog in 2026 gaat plaatsvinden, ook F1-fotograaf Kym Illman heeft zijn manieren om te controleren of het festijn in Djedda mogelijk alsnog doorgaat en stelt dat de kans hierop vrij groot is. Alles lezen over de mogelijke doorgang van de race in Djedda? Klik hier!
'Mercedes krijgt mogelijk extra ontwikkelingstijd, Red Bull dreigt buiten de boot te vallen'
Het is volgens The Race goed mogelijk dat niet de power unit van Mercedes, maar die van Red Bull Racing door de FIA als de benchmark zal worden beschouwd. Mocht dit daadwerkelijk gebeuren, dan kan het team van Toto Wolff mogelijk extra updates doorvoeren aan de krachtbron, terwijl Red Bull Ford geen extra ontwikkelingstijd krijgt. Alles lezen over de 2026-power units? Klik hier!
Gamota-BMW pakt pole voor Race 1 op de Nürburgring, Verstappen blijft steken op P6
David Jahn heeft de snelste rondetijd geklokt, een 8:09.488, in de kwalificatie voor de eerste race van de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers. De nummer-23-BMW van Gamota Racing mag vanavond dus vanaf de pole position beginnen. Max Verstappen moet genoegen nemen met P6 na een 8:13.012 van teamgenoot Lucas Auer. Lezen hoe de kwalificatie is verlopen? Klik hier!
