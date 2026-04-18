Red flag at Nurburgring

Rode vlaggen bij Race 1 op de Nürburgring: Medisch team rukt uit na enorme crash

Red flag at Nurburgring — Foto: © IMAGO
Rode vlaggen bij Race 1 op de Nürburgring: Medisch team rukt uit na enorme crash

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Race 1 van de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers is stilgelegd door middel van de rode vlaggen, nadat er nog geen half uur was geracet. Zeven auto's zijn betrokken bij een zware crash, waarbij coureurs gewond zijn geraakt.

De zaterdagavondwedstrijd begon rustig zonder zichtbare crashes. David Jahn (Gamota-BMW) behield de leiding vanaf de pole position. Mirko Bortolotti (Red Bull ABT-Lamborghini) schoof rap door van de zevende naar de tweede plaats en haalde net voor de neutralisatie Jannes Fittje in (Schnitzelalm-Mercedes-AMG). David Pittard (KCMG-Mercedes-AMG) en Christopher Haase (Scherer Sport PHX-Audi) completeerden de top vijf, nadat Daan Pijl (48 LOSCH by Black Falcon-Porsche) een foutje maakte in Breidscheid. Max Verstappens teamgenoot Lucas Auer vocht met Maximilian Paul (Konrad-Lamborghini), Maro Engel (Ravenol-Mercedes-AMG) en Thomas Preining (Manthey-Porsche) om de laatste plekjes in de top tien.

Race stilgelegd

Er was nog geen half uur voorbij, of de race is stilgelegd. Er zijn een heleboel auto's gecrasht bij Klostertal, zo heeft de wedstrijdleiding aan onder andere GPFans laten weten. Dat is de haarspeldbocht vóór de Karussell. Het lijkt erop dat er vloeistoffen op de baan lagen. Het is nog niet duidelijk of alle coureurs er ongedeerd vanaf zijn gekomen (update hierover onderaan het artikel). Ook is nog niet duidelijk wanneer de wedstrijd hervat wordt en of de race wordt verlengd tot na de originele finishtijd.

Misha Charoudin, wiens Black Falcon Fanatec-Porsche er vlak achter reed, heeft bij Viaplay uitgelegd wat er gebeurde: "Er was een heel grote crash. Iemand liet vloeistof achter en volgens mij zijn er zes, zeven auto's op elkaar gecrasht dus er staat een heel grote file. Je komt op dat stuk met 220 kilometer per uur aan en als je dan niet kan remmen..."

UPDATE: 19:00 uur

De wedstrijdleiding heeft bevestigd dat de #27 PROsport-Aston Martin, #111 JS Competition-BMW 325i, #121 Keeevin-BMW 325i, #410 rent2driver-Porsche Cayman, #448 Porsche Cayman, #503 GITI TIRE-BMW 330i en de #992 SP-Pro Manthey-Porsche betrokken zijn.

Naast dat de vangrails gerepareerd moeten worden, zijn er coureurs gewond die medische zorg nodig hebben.

UPDATE: 19:35 uur

Manthey heeft tegenover onder andere GPFans bevestigd dat hun coureur Björn Griesemann niet gewond is.

