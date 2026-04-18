Volgens dr. Helmut Marko is de situatie bij Red Bull Racing momenteel weliswaar niet zo rooskleurig, maar begon het seizoen nog hoopvol. De voormalig adviseur van het team stelt dat het chassis van de RB22 minder slecht is dan het er nu uitziet en dat het vooral in de doorontwikkeling mis is gegaan.

Het seizoen van Red Bull Racing lijkt er vooral een te worden waarin de achterstand op Mercedes, Ferrari en McLaren moet worden weggewerkt. Laurent Mekies liet eerder al weten dat het team er in 2025 voor koos om de titelkansen van Max Verstappen overeind te houden en daarom meer tijd in dat seizoen te steken, wat uiteindelijk voor een achterstand in 2026 heeft gezorgd.

Artikel gaat verder onder video

Updates zetten RB22 op verkeerd spoor

Marko gaat bij OE24 in op het verval van het Oostenrijkse team en stelt dat de start van het seizoen qua competitiviteit eigenlijk niet zo slecht was. Op de vraag hoe het mogelijk is dat het chassis momenteel helemaal niet werkt, antwoordt Marko: “Nou, ‘helemaal niet’ is wat overdreven. Het werkte acceptabel tijdens de eerste race in Melbourne, waar we ons als derde kwalificeerden.” Red Bull is na dat weekend echter aan de slag gegaan met verbeteringen en juist die lijken volgens Marko de plank mis te slaan. “De daaropvolgende ontwikkelingen gingen echter de verkeerde kant op.”

Marko hoopt op ommezwaai

De Oostenrijker was de afgelopen twintig jaar een van de architecten achter het succes van het team en leidde het naar de top van de sport. Vorig jaar zwaaide hij af bij Red Bull. “Je leeft mee met het hele team. Maar laten we hopen op de traditie, dat ze het deze keer ook weer weten om te draaien, net als in het verleden”, aldus Marko.

Gerelateerd