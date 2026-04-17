Cora Schumacher (49) is na een relatie van zeven maanden weer vrijgezel, nadat haar Amerikaanse vriend Steven Bo Bekendam (44) een dubbelleven bleek te leiden. Waar haar ex-man Ralf Schumacher (50) zich momenteel opmaakt voor een huwelijk in Saint-Tropez, zag Cora haar nieuwe liefdesavontuur stranden toen bleek dat de Texaanse zakenman nog getrouwd was en een strafblad had.

De ex-vrouw van de voormalig Formule 1-coureur leerde Bekendam in oktober vorig jaar kennen via een datingapp. Ze reisde regelmatig vanuit Duitsland naar Wichita Falls, een stad op ongeveer twee uur rijden van Dallas, om hem te bezoeken. In januari maakte ze de relatie vol trots wereldkundig, maar inmiddels is de droom uiteengespat. Bekendam bleek niet alleen nog getrouwd te zijn met zijn Amerikaanse vrouw, maar hield er ook contacten met andere vrouwen op na. Cora stelde onlangs dat ze zich gemanipuleerd voelde en vermoedt dat de Amerikaan de relatie vooral zag als een financiële uitweg uit zijn eigen situatie in Texas.

Uit onderzoek van de Duitse krant Bild is naar voren gekomen dat Bekendam een uiterst dubieus verleden heeft. Zo heeft hij honderd dagen in voorarrest gezeten op verdenking van huiselijk geweld, al leidde dit destijds niet tot een veroordeling. Uit een arrestatieverslag blijkt verder dat hij in het verleden heeft geprobeerd zijn eigen dood in scène te zetten, opzettelijk brand stichtte in zijn woning, een auto-ongeluk veroorzaakte en vervolgens op de vlucht sloeg voor de politie. Zijn Amerikaanse echtgenote vroeg uit angst voor de veiligheid van haar en hun twee kinderen een contactverbod aan. Daarnaast zou hij ooit met een jachtgeweer in de lucht hebben geschoten om zijn ex weg te jagen toen zij haar golfclubs kwam ophalen.

Voor Cora was de maat vol toen ze achter de waarheid kwam. Tegenover Bild was ze stellig over de breuk: "Ik heb de relatie beëindigd!". Ze gaf aan dat de Texaan een heel ander persoon bleek te zijn dan hij zich in eerste instantie voordeed: "Steven is niet de man die hij in het begin leek te zijn. Zeven maanden heeft onze liefde geduurd. Langzaamaan kwam ik erachter dat ik niet de enige vrouw in zijn leven was. Hij heeft dat verzwegen". Inmiddels heeft ze alle gezamenlijke foto's van haar sociale media verwijderd en is zijn telefoonnummer geblokkeerd.

Bekendam heeft via de Britse krant Daily Mail inmiddels van zich laten horen. Hij wil niet te diep ingaan op de beschuldigingen van zijn ex-vriendin: "Hoewel ik het niet eens ben met haar interpretatie, en de documenten heb om de feiten te weerspreken, geef ik er de voorkeur aan mijn privéleven privé te houden", zo liet hij optekenen. "Ik heb verder niets toe te voegen, behalve dat ik Cora oprecht het allerbeste wens voor haar verdere reis en toekomstige doelen".

De liefdesbreuk staat in schril contrast met het geluk van haar ex-man Ralf, die twee jaar geleden uit de kast kwam. De voormalig coureur stapt in het laatste weekend van mei in het huwelijksbootje met zijn 36-jarige partner Étienne Bousquet-Cassagne. Het koppel, dat door Cora eerder dit jaar nog publiekelijk werd gefeliciteerd, viert de liefde met een driedaags evenement in hun villa in Saint-Tropez. De voorbereidingen en de ceremonie zijn bovendien vanaf eind mei te zien in de vierdelige Sky-documentaire 'Ralf & Étienne: Wir sagen Ja'.