Fernando Alonso mocht de afgelopen F1 Grand Prix van Emilia-Romagna aanvangen vanaf de vijfde positie. Uiteraard hoopte hij punten te pakken, maar wederom ging de Aston Martin-coureur met een nulscore naar huis. De tweevoudig wereldkampioen was zelfs zo gefrustreerd dat hij letterlijk zijn handen van het stuur trok.

Alonso's tijdperk in het British Racing Green begon veelbelovend in 2023 met het ene na het andere podium, maar na zeven races in 2025 is hij een van de weinige coureurs zonder enig punt. Hij crashte in de regen in Australië, voordat hij in China opnieuw uitviel met remproblemen. In Japan kwam hij minder dan drie seconden tekort op Ollie Bearman voor een puntje. Aston Martin was nergens te bekennen in Bahrein en Alonso kwam niet verder dan P15. Na een elfde plek in Saoedi-Arabië werd hij in Miami uit de Sprint gekegeld door Liam Lawson en finishte hij op de zondag op een ronde achterstand weer op P15.

Meest ongelukkige coureur

Aston Martin leek vooruitgang te hebben geboekt in Imola. Naast dat Alonso zich als vijfde had gekwalificeerd, zat Lance Stroll er op de zaterdag ook prima bij met de achtste positie. Maar een virtual safety car en daarna een volledige safety car tijdens de race waren ongelukkig getimed voor het team. Alonso werd weer elfde, minder dan een seconde achter de Red Bull van Yuki Tsunoda, en Stroll zag als vijftiende het zwart-wit geblokt.

De frustratie bij Alonso was groot. "Ja, wat een marteling. Dit is rampzalig. Ik ben de meest ongelukkige coureur in de f***ing wereld", riep hij via de boardradio richting race-engineer Andrew Vizard. Nieuwe onboardbeelden laten zien dat de Spanjaard zelfs zo geïrriteerd was dat hij niet langs Tsunoda kwam, dat hij zijn handen van het stuur haalde om zichzelf voor de kop te slaan. Bekijk de beelden hier.

