Fernando Alonso kreeg zoals veel coureurs tijdens de donderdag in Imola voorafgaand aan de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna vragen over de testdag van Max Verstappen op de Nordschleife, waar hij meedeed onder de nepnaam Franz Hermann. Alonso is blij voor Verstappen en spreekt zich duidelijk uit over de toekomst van zowel hemzelf als die van Verstappen.

In gesprek met de aanwezige media, waaronder GPFans, blikt Alonso in Imola terug op de tijd dat hij ook nog deed wat Verstappen vorige week deed. "Ik heb dat eigenlijk al eens gedaan, toen ik een beetje klaar was met de Formule 1 en ik in 2016, 2017 en 2018 niet meedeed op het hoogste niveau. Ik wilde toen iets proberen buiten de Formule 1. Ik heb er goede ervaringen mee gehad. In andere raceklassen heb je misschien wat meer plezier in het rijden en heb je minder te maken met de dingen die in de Formule 1 meespelen. Ik weet zeker dat hij daar een geweldige tijd heeft gehad."

Alonso over endurace

Alonso is een groot fan van de races die lang duren, zoals de 24 uur van Le Mans. De Spanjaard weet ook dat Verstappen dit leuk blijft vinden ondanks de tijd die hij steekt in F1. "Ze zijn altijd heel leuk om te doen. Je deelt de auto daar met andere coureurs en er is een geweldige sfeer binnen het team. Ik hoop dat hij ervan heeft genoten en dat hij na de F1 iets in deze richting gaat doen." Eerder lieten allebei de coureurs al weten dat ze ooit samen aan de 24 uur van Le Mans mee willen doen, iets wat Alonso al deed in 2018 en toen namens Toyota meteen won.

Alonso over toekomst Verstappen in F1

Volgens Alonso is het nagenoeg zeker dat Verstappen na F1 ook nog in andere raceklassen gaat rijden. "Hij is een racer en ik denk dat hij meer van racen houdt dan van wat dan ook. We zien het bij het simracen. Ik ben er zeker van dat hij hierna nog in andere raceklassen uit zal komen en dan zullen we allemaal weer gaan kijken." Over zijn eigen toekomst heeft Alonso nog niet veel te melden. "Voor nu heeft het geen prioriteit [endurance]. Op dit moment kan ik nog niet zeggen wat ik in de toekomst ga doen."

