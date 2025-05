Vorige week haalde Max Verstappen als 'Franz Hermann' het nieuws door op de Nordschleife rondjes te rijden in de Ferrari 296 GT3 van Thierry Vermeulen, die ermee actief is in DTM. De Nederlander heeft zich nu over de naam en de testdag zelf uitgesproken.

In gesprek met de aanwezige media, waaronder GPFans, gaat Verstappen voor het eerst wat langer in op de testdag en waarom hij voor de naam Franz Hermann koos. "Ze vroegen om een nepnaam te bedenken, toen dacht ik: laten we het zo Duits mogelijk maken. Die nepnaam had ik nodig zodat ik niet op de lijst stond. Anders worden mensen wakker met het nieuws dat mijn naam op de inschrijflijst staat. Ze gaven toen de optie om onder een pseudoniem deel te nemen. Ik heb hem wel zelf bedacht." Verstappen maakte zich echter geen illusies, hij had ook wel door dat het op een gegeven moment naar buiten zou komen. "Ik wist wel dat mensen dit zouden beseffen toen ik op het circuit was, dat is normaal. Ik stond in ieder geval niet op de inschrijflijst, dus 's ochtends was het heerlijk rustig."

Verstappen 'deed eerste veel op de simulator'

Verstappen stelt ook dat hij niet gewoon even in de auto is gestapt, maar dat hij zich buiten de baan ook voor heeft weten te bereiden. "Dat heeft heel erg geholpen. Ik heb duizenden rondjes op de simulator gereden op de Nordschleife. Als ik daar dan vervolgens zelf echt mijn rondjes rijden, is dat meer om het gripniveau te checken met de verschillende soorten asfalt, en ook het gripniveau van de auto. Je hebt daar ook muren naast de baan staan. Het belangrijkste is dat je kennis hebt van de baan zelf, en de baan kende ik al. Ik had gewoon heel veel plezier. Het was een volledige testdag, met alle auto's op het circuit. De aanwezige vrachtwagen stond dus ook vol met onderdelen. In de simulator heb je hetzelfde met de verschillende klassen. Je moet wel je tijd nemen en kijken waar je kunt inhalen. Je wilt ook niet te ver van de ideale lijn gaan."

