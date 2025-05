Jack Doohan is er dit weekend niet meer bij als F1 gaat beginnen aan de Europese triple header. Dit weekend zijn de coureurs in Imola voor de Grand Prix van Emilia-Romagna, waar Doohan steun krijgt van veel coureurs. Zo ook van Esteban Ocon en Isack Hadjar.

Tijdens de persconferenties voor de coureurs in Imola, waar GPFans bij aanwezig was, stelt Hadjar dat Doohan veel te vroeg is vervangen bij Alpine en ze hem meer de tijd hadden moeten geven. "Er hing al een luchtje aan voordat het seizoen begon. Hij begon het seizoen al met veel druk en hoge verwachtingen. Dat is niet echt een goede situatie. Het seizoen is pas zes races bezig. Hij heeft weinig kansen gehad, en het is ook niet zo dat hij een hele snelle auto heeft. Het is nogal een harde ingreep."

Hadjar over eigen situatie als rookie

Hadjar is zelf een rookie en kan natuurlijk meepraten over hoe Doohan zich moet hebben gevoeld, ondanks dat Hadjar ook toegeeft dat de druk bij hem wat minder groot is omdat hij bij het tweede team van Red Bull rijdt en Doohan zich meteen moest laten zien. "Ik had niet diezelfde druk voor aanvang van het seizoen [vergeleken met Doohan] en dat helpt absoluut. Ik heb mij vanaf het begin ook gesteund gevoeld. Ik kan het wel begrijpen als je Red Bull Racing bent en je voor het kampioenschap wil vechten. Bij een topteam is dat logischer, maar als je wil dat een rookie ervaring opdoet, moet je hem wel kilometers laten maken."

Ocon deelt mening Hadjar

Ocon sluit zich als oud-coureur van Alpine aan bij de woorden van Hadjar. "Het is helaas geen verrassing, gezien sommige beslissingen die het team de laatste tijd heeft genomen. Ik heb er verder niet al te veel over te zeggen. Het is jammer voor Jack. Hij heeft dit jaar echt sterke momenten laten zien. Hij was vooral in de kwalificatie soms ontzettend snel."

