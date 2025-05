Franco Colapinto mag in 2025 zich wederom gaan laten zien in F1. Nadat hij dit vorig jaar namens Williams mocht doen, zal dit nu voor het Franse Alpine zijn als vervanger van Jack Doohan. De Argentijn blikt vooruit op het weekend van de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola.

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan het raceweekend in Imola, waarbij ook GPFans aanwezig was, gaat Colapinto in op de kans die hij van Alpine al na zes races in het seizoen 2025 heeft gekregen. Vorig jaar verving hij halvewege het seizoen Logan Sargeant bij Williams en nu mag hij Doohan vervangen bij Alpine. De Argentijn kijkt ernaar uit om zich te laten zien. “Echt enthousiast, want alles is nieuw en ik begin vanaf nul."

Colapinto over terugkeer in F1

Colapinto vervolgt: "Ik heb de kans gehad om na te denken over vorig jaar en ervan te leren. Het zijn nooit leuke omstandigheden om in een bestuurdersstoel te stappen, maar je kunt de omstandigheden waarin je in de F1 terechtkomt niet kiezen. Je moet er gewoon het beste van maken.” Colapinto zou de komende races de kans krijgen om zich te laten zien, waarna Alpine een beslissing maakt voor de toekomst en tweede seizoenshelft. Daar waar de druk bij Doohan lag, ligt deze druk nu dus bij Colapinto.

