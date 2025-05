Mercedes heeft aangegeven alle onderdelen van de auto van George Russell te inspecteren voor de vrije trainingen beginnen voor de F1 Grand Prix van Monaco. De Britse coureur kampte in Imola met problemen die tot dusver een mysterie zijn gebleven, zo legt trackside engineering director Andrew Shovlin uit.

Emilia-Romagna was voor Mercedes de slechtste Grand Prix van 2025 tot nu toe. Russell had zich nog prima als derde gekwalificeerd, maar al gauw verdwenen Max Verstappen en Oscar Piastri aan de horizon. Lando Norris achter zich houden lukte ook niet. Hij zou uiteindelijk terugvallen naar P7 achter Lewis Hamilton, Alexander Albon en Charles Leclerc. Kimi Antonelli had het ook niet bepaald makkelijk. De lokale held moest vanaf P13 komen, maar zou uitvallen met een kapotte gasklepdemper.

Paar minuten de tijd om te checken

"Hij gaf tijdens de ronden richting de grid [voor de start] al aan dat er een probleem was", begon Shovlin in een debrief van Mercedes. "Het is echter niet altijd even makkelijk om de balans in te schatten tijdens die ronden naar de grid. Maar aan de andere kant, coureurs zijn wel goed in vertellen wat ze voelen. Dat is normaal gesproken vrij betrouwbare informatie. Het enige wat we op de grid kunnen doen, is het bodywork eraf halen, en even snel kijken om te checken of er niet iets opvalt. Je hebt maar een paar minuten de tijd, maar we zagen niks dat problematisch leek."

Programma opgesteld om alles te inspecteren

Omdat de auto na de kwalificatie in parc fermé gaat, mogen de monteurs er niet meer aan zitten en dus was er niks veranderd. Shovlin vervolgde: "Wanneer je dus naar de grid gaat, denk je dat alles oké gaat zijn. Maar [Russell] had iets opgemerkt en dat bleef doorgaan tijdens de race. De auto en alle onderdelen zijn nu in Monaco en we hebben een goed programma opgesteld om alle onderdelen te checken en wat nodig is te scannen, om te zien of er niks aan het loslaten is of iets dergelijks. We checken of alles is zoals het hoort en zorgen ervoor dat we het voor Monaco kunnen oplossen, als we een probleem vinden."

