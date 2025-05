Juan Pablo Montoya stelt dat een sabbatical voor Max Verstappen in 2026 mocht hij bij Red Bull Racing zijn prestatieclausule kunnen en willen activeren, de slechtste optie zou zijn van allemaal.

Montoya stelt tegenover Spin Genie dat hij zich, mocht de prestatieclausule inderdaad een plek in de top drie betreffen, in kan denken dat Verstappen ineens meerdere opties heeft. “Al het nieuws over coureurs die van team veranderen zijn geruchten, dus we weten niets zeker. Maar naar verluidt zou Max Verstappen uit de top drie van het coureurskampioenschap moeten komen om een vrijwaringsclausule in zijn contract te activeren. Dus als Verstappen zo doorgaat, is er geen uitweg bij Red Bull. De enige uitweg zou zijn om volgend jaar niet te racen en een sabbatical te nemen."

'Sabbatical voor Verstappen zou erg dom zijn'

Montoya is van mening dat Verstappen in 2026 echter geen jaar vrijaf moet nemen. “Ik denk dat een sabbatical voor Verstappen dom zou zijn. Mensen zullen anders naar Verstappen kijken als hij terugkomt, een beetje zoals Michael Schumacher. Verstappen zal terugkomen om te proberen een punt te maken, hij zal overdreven agressief zijn en het zal uit de hand lopen.” Naast een sabbatical worden ook Aston Martin en Mercedes vaak als opties genoemd.

