Alexander Albon is behoorlijk onder de indruk van Franz Hermann, beter bekend als Max Verstappen. De Nederlander was afgelopen vrijdag op de Nordschleife aanwezig voor een test in een GT3-wagen, en dat verbaast Albon niet. In zijn ogen is Verstappen een echt racebeest, één van de redenen waarom hij vandaag viervoudig wereldkampioen is.

Albon stond in 2021 een jaar langs de zijlijn nadat zijn avontuur als tweede rijder bij Red Bull Racing mislukte. Toch werd hij door Red Bull ingezet in de DTM, waar hij aan het eind van het seizoen zesde werd in het kampioenschap en de race op de Nürburgring wist te winnen. Hij kan het uitstapje van Verstappen dus goed begrijpen en vindt het indrukwekkend wat de Nederlander laat zien.

'Dat is waarom hij zo goed is'

Tegenover onder meer GPFans laat Albon in Imola weten dat hij de naam Franz Hermann deze week al eerder voorbij had zien komen: "Ik had die naam inderdaad al eerder gehoord. Hij is degene die van ons allemaal het meeste rijdt. Ik vind het behoorlijk indrukwekkend. Ik ken zijn rondetijden niet, maar het feit dat hij altijd wel ergens rijdt of het nu in de simulator is of niet eens in een Formule 1-auto, dát maakt hem tot wie hij is. Hij houdt gewoon van wat hij doet. Hij is een fanatieke racer, en dat is waarom hij zo goed is."

Ervaring helpt in F1

Sommige coureurs moeten hun rijvaardigheid onderhouden door te blijven rijden, terwijl anderen het simpelweg doen uit passie voor het vak. "Als je überhaupt iets bestuurt, is dat al waardevol. Als je bijvoorbeeld een boek of artikel leest, vergroot je je kennis. Het hoeft niet per se een Formule 1-auto te zijn, ook een straatauto helpt je al om op een snelle manier beter te leren rijden. Dat helpt je uiteindelijk ook in de Formule 1. Niet iedereen heeft de kans om dat te doen, maar tegelijkertijd: waarom niet?"

Rijstijl onder de knie krijgen

Verstappen reed in een Ferrari 296 GT3, een wagen die Albon goed kent: "Ik heb zelf DTM gereden en dat was ongeveer de auto waarin hij reed. Het was voor mij zó anders dan een Formule 1-wagen, maar ik heb er enorm veel van geleerd. Ik weet niet of het me direct helpt in de Formule 1, maar je leert er wel een andere rijstijl door," aldus Albon.

