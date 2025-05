Dr. Helmut Marko zag Max Verstappen afgelopen vrijdag zijn droom waarmaken op de Nordschleife. De Red Bull-adviseur grapt in gesprek met Kronen Zeitung dat Verstappen misschien nog wel meer bezig is met de details van het GT-racen dan met zijn Formule 1-wagen.

Onder de schuilnaam Franz Hermann was Verstappen afgelopen weekend actief op het legendarische circuit in Duitsland. De viervoudig wereldkampioen stapte in de Ferrari 296 GT3 van Verstappen.com Racing. De Limburger zou het ronderecord hebben verbeterd, maar er was geen officiële tijdwaarneming voor Franz Hermann. Ralf Schumacher stelde dat Red Bull mogelijk niet blij zou zijn met het ‘gevaarlijke’ uitstapje van Verstappen, maar Marko ziet vooral een pure racer die zijn grote liefde achternagaat.

Verstappen verbreekt ronderecord

"GT-racen is natuurlijk zijn grote passie, en hij heeft zijn eigen team. Wat hij mij vertelde, is dat hij na drie ronden het record met twee seconden had verbeterd. Hij wist alles over de rondetijden, maar ook over de ophanging. Hij was nog meer met de details bezig dan bij zijn Formule 1-auto," aldus de adviseur.

Teameigenaar Verstappen

Verstappen heeft eerder aangegeven dat hij simcoureurs de kans wil geven om door te stromen naar het echte racen. Die missie zet hij voort via zijn eigen team. "Hij wil nu de beste van zijn simcoureurs in een GT-wagen zetten. Dat is hoe je actief jonge coureurs promoot," legt Marko uit. Het kostenplaatje loopt daarbij flink op. "Tegenwoordig kost het bijna een kwart miljoen euro om een heel seizoen te kunnen karten. En wat kost de uitrusting voor simracen? Ik geloof tussen de 30 en 50 duizend euro," zo vergelijkt hij. Daarnaast wijst Marko op Verstappen als ondernemer: "Max ontwikkelt ook software voor simulatoren die wordt gebruikt in de Formule 2 en Formule 3."

