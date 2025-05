Ralf Schumacher stelt in gesprek met onder meer Timo Glock dat Red Bull Racing en Christian Horner waarschijnlijk niet blij zullen zijn geweest met de 'levensgevaarlijke' testdag van Max Verstappen op de Nordschleife met de Ferrari 296 GT3.

In de podcast Backstage Boxengasse gaan Glock en Schumacher in op de test van Verstappen afgelopen week. Glock stelt dat hij extra informatie heeft over de test. "Wat ik erover gehoord heb, is dat de eerste of tweede ronde echt van topniveau was. Dat moet je maar kunnen. Hij zal veel tijd in de simulator hebben doorgebracht. Dat bewijst opnieuw het talent van Max Verstappen en hoe goed hij zich op de auto kan instellen. Ik geloof dat hij een ronde heeft neergezet van zeven minuten en vijfendertig seconden. Dat is echt een toptijd. Dat is werkelijk uitmuntend."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Newey bij Aston Martin: 'Zijn aanwezigheid inspireert andere werknemers'

Schumacher ziet Verstappen nog niet F1 verlaten

Schumacher denkt echter niet dat Verstappen binnenkort F1 gaat verlaten voor een andere raceklasse, ondanks dat de tekenen daar zijn. "Dat kan ik me niet voorstellen. Je kijkt wel naar zijn activiteiten en dan zie je dat hij een eigen GT3-team heeft. Hij maakt nog veel te veel plezier in de Formule 1 om die klasse te verlaten. Kijk maar hoe snel hij naar Miami gevlogen is, hoewel hij pas vader geworden was. Dat bewijst dat hij het nog graag doet."

'Levensgevaarlijk wat Verstappen deed'

Schumacher denkt ook dat wat Verstappen afgelopen week in Duitsland deed, niet goed zal zijn gevallen bij Red Bull en teambaas Horner. "Als ik teambaas van Verstappen zou zijn, zou ik het eerlijk gezegd niet zo gunstig vinden om op de Nordschleife te gaan rijden. Ik weet dat veel mensen het niet graag horen, maar de Nordschleife is echt levensgevaarlijk. Dat is nu eenmaal zo, vooral als je met zo'n hoge snelheid rijdt. De bochten komen er ook sneller aan dan je denkt. Dan denk ik dat je het anders kunt doen, maar Max kan natuurlijk beter rijden dan de anderen."

Gerelateerd