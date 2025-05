Pedro de la Rosa, voormalig F1-coureur en tegenwoordig ambassadeur van Aston Martin, zal blij zijn met de aanstaande samenwerking met motorleverancier Honda. Toch is hij nog meer tevreden over de komst van ontwerper Adrian Newey, die bezig is met de auto van 2026.

In gesprek met F1sport.auto.cz stelt De La Rosa dat de komst van Newey bij Aston Martin niet onderschat mag worden. “Adrian heeft een enorme invloed, niet alleen omdat hij de meest getalenteerde aerodynamicus in de Formule 1 is, maar ook omdat zijn aanwezigheid in het team anderen inspireert. Iedereen wil met Adrian werken en iedereen wil begrijpen hoe hij werkt."

'Alleen zijn aanwezigheid zorgt al voor verandering'

De La Rosa vervolgt: “Alleen al door bij ons te zijn, verandert hij het team intern, en dat is iets dat niet kan worden gekwantificeerd. Het gaat niet alleen om de kennis die Adrian meebrengt, maar ook om de emotionele en inspirerende kant. Adrian is een grote naam in het team, maar hij is niet de enige. Bovendien moeten we de enorme hoeveelheid talent die we al in het team hadden niet onderschatten.”

