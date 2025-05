Volgens Peter Windsor is er een logische reden waarom Max Verstappen in 2026 of 2027 gaat overwegen om de overstap naar Aston Martin te maken, ondanks dat hun auto in 2025 met die van Sauber de minste van de grid is. Windsor denkt echter toch dat de Nederlander een andere keuze maakt.

In een livestream op YouTube gaat Windsor in op de toekomst van Verstappen in F1. Verstappen wordt vaak met Aston Martin in verband gebracht, dat in 2025 een dramatisch seizoen kent. Waarom zou Verstappen daar dan in 2026 of 2027 heen willen gaan? "Wel, je zou naar Aston Martin gaan omdat ze niet laatste zullen zijn in 2026. Adrian Newey was de architect van alle successen van Max Verstappen bij Red Bull. Aston Martin spendeert een fortuin en heeft heel goede faciliteiten. De kans is groot dat ze een goede auto zullen hebben in 2026. Daarom lijkt Aston Martin mij aantrekkelijker voor Verstappen dan Mercedes. Ik ben er zeker van dat Mercedes een goede krachtbron zal hebben, maar ik denk dat Max zich bij Aston Martin meer thuis zou voelen dankzij Adrian Newey." Verstappen zou bij Aston Martin ook herenigd worden met Honda als motorleverancier.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mol positief over titelkansen Verstappen: 'Vorig jaar werd het ook spannend aan het eind'

Windsor adviseert Verstappen om bij Red Bull te blijven

Toch denkt Windsor dat het voor Verstappen beter is als hij in 2026 bij Red Bull blijft. "Volgens mij is het zinloos om weg te gaan, zolang Max niet weet hoe de samenwerking tussen Red Bull en Ford verloopt. Dat zou een goede auto kunnen worden. Het is onwaarschijnlijk dat Red Bull een slechte auto zal hebben in 2026. Waarom zou dat het geval zijn? Phil Prew zal die hele operatie leiden. Er is geen geschiktere persoon voor die taak. Tegelijkertijd is het mogelijk dat Max naar Aston Martin gaat, wie weet."

'Voor Verstappen is geld niet doorslaggevend'

Volgens Windsor kan de gedachte dat Verstappen vooral het team zal kiezen dat hem het beste contract kan geven echter in de prullenbak. "Ik denk niet dat het om geld zal gaan. Het zal gaan om meer kans te maken om de juiste auto te hebben, in vergelijking met waar hij is. Het zou vervelend zijn als hij naar Aston Martin gaat en Red Bull dan een hele snelle auto heeft, niet?"

Gerelateerd