Olav Mol ziet veel mensen de hoop al opgeven voor een titel van Max Verstappen in 2025, wat zijn vijfde op rij in F1 zou zijn. De commentator stelt echter dat er om verschillende redenen nog genoeg hoop is voor de Nederlander en Red Bull Racing.

In de podcast F1 aan Tafel van Grand Prix Radio stelt Mol dat veel mensen de hoop al hebben verloren op een titel voor Verstappen. Mol wijst echter naar 2024, toen Red Bull en Verstappen in he begin ook dominant waren en een flinke voorsprong veroverde voordat het fout bleek te gaan. "De eerste zeven wedstrijden had hij [Verstappen] gewonnen. Iedereen dacht: die wordt lachend kampioen. Toen werd het superspannend aan het einde van het jaar."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Antonelli maakt duidelijk over Verstappen: 'Dat denken mensen echt onterecht over hem'

Mol kijkt naar GP Spanje

In Spanje gaat de FIA nieuwe reglementen en tests rondom de voorvleugel doorvoeren, die minder flexibel mag zijn vanaf dat moment. Dit zou volgens de analisten vooral op McLaren en Mercedes impact moeten gaan hebben. Ook Mol heeft zijn hoop daarop gericht. "Er komt nog een regelveranderingetje aan tijdens de Grand Prix van Barcelona. Dan gaan die flexi-wings eraf. Welk team wordt het meest in verband gebracht met de flexi-wings? Het is echt nog niet voorbij."

Mol ziet sterk Red Bull op zaterdag

Mol wil echter nog positiever eindigen en ziet dat Red Bull zeker op zaterdag een goede indruk maakt. Verstappen krijgt daardoor de kans om voor pole te vechten op het merendeel van de zaterdagen. "Dan gaat het over één rondje, alles eruit halen. Dat zegt McLaren ook: Red Bull zegt wel dat ze slecht zijn, maar in de kwalificatie pompt Max er wel even zo'n rondje uit. Daarom vind ik de zaterdagen momenteel echt waanzinnig. Geweldig. Max heeft natuurlijk een enorme dominante periode gehad die McLaren nu heeft. Bij Ferrari gaat het dramatisch veel slechter dan bij Red Bull!"

Gerelateerd