Andrea Kimi Antonelli is een nieuw gezicht in F1 dit jaar en kent een uitstekend seizoen tot nu toe waarin hij stabiel presteert. Antonelli kent de huidige viervoudig wereldkampioen, Max Verstappen, al wat langer dan alleen dit seizoen. De Italiaan van Mercedes komt op voor de Nederlander en maakt korte metten met veronderstellingen van de buitenwereld.

In gesprek met La Gazzetta dello Sport gaat Antonelli in op Verstappen en zijn karakter buiten de baan. Veel mensen denken dat Verstappen dan hetzelfde is als op de baan, maar volgens Antonelli - die Verstappen al goed kent - is hier niets van waar. "Ik denk dat mensen soms een verkeerd beeld kunnen krijgen van Max. Op de baan is hij een beest, maar naast de baan is hij een hele sympathieke jongen."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Heeft Verstappen de titelstrijd verloren? "Hij is absoluut kampioen-materiaal"

Antonelli en Verstappen hebben veel gemeen

Naast de spectaculaire rijstijl op de baan hebben Antonelli en Verstappen volgens de coureur van Mercedes nog wel iets anders gemeen: ze zijn allebei fan van endurace, en dan vooral van de GT-wereld. "We houden allebei van het GT-wereldje én van racen in de simulator dus we hebben veel met elkaar gemeen." Verstappen is met zijn eigen team al actief in deze wereld, waar hij overigens zelf niet in actief is.

Thuisrace in Imola voor Antonelli

Net zoals later dit seizoen in Monza zal Antonelli komend weekend in Imola met een thuisrace aan de triple header beginnen. De jonge coureur stelt dat hij komend weekend door veel bekende gezichten aangemoedigd gaat worden. "Mijn familie, beste vrienden en klasgenoten komen. Ik kan niet vaak naar hen toe, dus ik dacht dat het beter was om hen dan naar het circuit te laten komen." Antonelli zit nog op school terwijl hij zijn eerste seizoen in F1 afwerkt.

Gerelateerd