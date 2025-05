Max Verstappen is momenteel in een indrukwekkende strijd beland met de McLaren. Zowel Oscar Piastri als Lando Norris vechten om het kampioenschap, en het is voor de Nederlander flink aanpoten om bij te kunnen benen. Martin Brundle geeft zijn kijk op de concurrentiestrijd.

Brundle is duidelijk: Verstappen racet anders tegen Oscar Piastri dan tegen Lando Norris. "100 procent, zonder twijfel", zegt Brundle bij Sky Sports. "Ik denk dat hij weet dat er iets meer straatvechter in Oscar Piastri zit, dat zag hij ook in Jeddah. Max weet dat hij een ander type tegenstander heeft als Oscar in zijn spiegels zit, niet veel maar toch net anders dan bij Lando."

Je kan Norris niet bekritiseren

Over de Brit Norris zegt Brundle: "Er is gewoon iets in de manier waarop Lando niet zo beslissend is in hoe hij de auto neerzet tijdens een inhaalactie, en daar zal hij van moeten leren." Toch prijst Brundle ook Norris: "Je kunt Lando’s racekwaliteiten niet bekritiseren, want de manier waarop hij de Mercedes én uiteindelijk Max inhaalde, was gewoon top."

Piastri is wereldkampioenschap-materiaal

Brundle denkt dat Piastri sneller leert en steeds sterker wordt: "Hij is vier van de laatste zes races gewonnen en het ziet er gewoon uit alsof hij absoluut kampioensmateriaal is. Ik vind zijn vooruitgang echt indrukwekkend en hij pikt dingen razendsnel op. Hij is gewoon aan het winnen en hij oogt altijd superzelfverzekerd en rustig. Zijn snelhied is net iets sterker dan die van Lando." Volgens Brundle is Piastri nu zelfs favoriet voor de titel: "Hij is absoluut wereldkampioenschap-materiaal."

