Max Verstappen is volgens Auto Motor und Sport daadwerkelijk bezig om zijn speciale Nordschleife-vergunning te behalen. De viervoudig wereldkampioen zou naar verluidt van plan zijn om in september opnieuw af te reizen naar het legendarische circuit om het proces af te ronden.

Afgelopen weekend was Verstappen onder de naam 'Franz Hermann' actief op het Duitse circuit. De Nederlander reed in de Ferrari 296 GT3 van Verstappen.com Racing. Hoewel er geen officiële tijdwaarneming was, zou Verstappen het ronderecord hebben aangescherpt. De voorbereiding was bovendien professioneel: zo was er een team van Michelin aanwezig om te zorgen voor de juiste banden en werd technische ondersteuning geleverd door het ervaren GT3-raceteam Emil Frey Racing.

Tweede bezoek in september

Het Duitse medium meldt dat Verstappen navraag heeft gedaan naar de speciale superlicentie die vereist is om tijdens officiële races in actie te mogen komen op het circuit. Naar verluidt reist de Red Bull-coureur op 13 en 14 september af naar de Nordschleife om daar alles in orde te maken voor het verkrijgen van de vergunning. Dat zou gebeuren tijdens de doubleheader van de Langstreckenmeisterschaft Nürburgring. Verstappen moet in beide races in actie komen en moet om de vergunning te verkrijgen minimaal 14 ronden afleggen, zonder een sportieve straf op te lopen.

