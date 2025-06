Max Verstappen vindt het zonde dat de Grand Prix van Emilia-Romagna van de F1-kalender verdwijnt voor 2026. De coureur van Red Bull Racing schreef de afgelopen vier wedstrijden op het Autodromo di Imola op zijn naam. Voor de Limburger is het een klassiek baantje - het type circuit waardoor hij verliefd is geworden op het racen.

De FIA en Formule 1 maakten de kalender van de koningsklasse voor volgend seizoen officieel op dinsdagochtend. Het kwam niet als een verrassing, maar Imola is verdwenen in ruil voor de gloednieuwe Grand Prix van Madrid. Er zitten echter nog meer verliezen aan te komen wat betreft de old school-circuits. Zandvoort en de Dutch Grand Prix zien we na 2026 niet meer terug en het zal voor Circuit de Barcelona-Catalunya lastig worden om nog een contractverlenging in de wacht te slepen. De legendarische Spa-Francorchamps in België wordt vanaf 2027 gerouleerd, dus het wordt het ene jaar wel verreden en het andere jaar weer niet. De Formule 1 probeert ondertussen nieuwe markten uit en poogt Grands Prix te organiseren in onder andere Rwanda en Thailand.

Genoten van Imola

"Ik weet het niet. Ik hou ervan om [in Imola] te racen, maar uiteindelijk ben je gebonden aan wat je voorgeschoteld krijgt", begon Verstappen tegenover onder andere GPFans, reagerend op het verlies van de Grand Prix van Emilia-Romagna. Hij won de afgelopen race op het circuit vernoemd naar Enzo en Dino Ferrari na een mooie inhaalactie buitenlangs Oscar Piastri bij de start. "Ik geniet er zeker van, maar tegelijkertijd moet je ook de juiste auto onder je hebben om zoiets te kunnen doen."

Verliefd op racen door klassieke circuits

Verstappen vervolgde bekritiserend: "Het is zonde om dit soort circuits te verliezen. Ik begrijp het vanuit F1 natuurlijk met de nieuwe circuits waar we naartoe gaan. Er zit een sportieve kant aan, maar ook een financiële kant, toch? Als je wilt dat de industrie blijft groeien en het steeds populairder wilt maken, dan snap ik het. Maar persoonlijk, als ik kijk naar het genot van het racen, zijn het dit soort circuits waardoor ik verliefd ben geworden op het racen. Dat had ik tijdens het karten al, omdat je in de kartsport ook bepaalde banen hebt die specialer zijn dan anderen."