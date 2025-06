Waarom de Grand Prix van Madrid wel op de F1-kalender staat, maar nog niet zeker is

De Grand Prix van Madrid is vandaag gepresenteerd als gloednieuwe bestemming op de Formule 1-kalender voor 2026, maar er staat nog een klein vraagteken achter of de race überhaupt plaats zal kunnen vinden.

Ook in 2026 zal het Formule 1-seizoen 24 races tellen. Dat wordt duidelijk uit de kalender die op dinsdagochtend door de FIA en Formule 1 werd gepresenteerd. Net als afgelopen jaar wordt het seizoen afgetrapt in Australië, waarna de karavaan afreist naar China, Japan en Bahrein. De lijst met bestemmingen kent een aantal kleine opvallende wijzigingen. Zo wordt de Grand Prix van Canada nu na het raceweekend in Miami verreden, waardoor de Formule 1 niet - zoals ook dit jaar - te midden van het Europese seizoen uit moet wijken naar Noord-Amerika.

De Grand Prix van Madrid

De grootste verandering is de toevoeging van Madrid aan de kalender. De race in de hoofdstad van Spanje vervangt het raceweekend in Imola, dat geen contractverlenging uit het vuur heeft weten te slepen. Er staat echter nog een kleine kanttekening bij de tweede race op Spaanse bodem. De gloednieuwe Grand Prix is namelijk onder voorbehoud van dat het circuit goedgekeurd wordt voor de Grade 1-licensie van de FIA. Dit is nodig om onderdeel uit te mogen maken van het wereldkampioenschap Formule 1. Men mag verwachten dat dit een formaliteit zal zijn, maar vooralsnog staat er dus een sterretje achter de Grand Prix van Madrid.

Formule 1 2026

