De Grand Prix van Madrid staat volgend seizoen voor het eerst op de F1-kalender. Het neemt de plek over van de race in Emilia-Romagna op Imola. Een deel van de Madrilenen kijkt echter niet uit naar de komst van de zogeheten 'Madring' en het heeft nu zelfs tot protesten geleid.

In januari 2024 werd bekend dat Madrid op de kalender van de Formule 1 komt vanaf 2026, om precies te zijn op 13 september, met een tienjarig contract. Het gaat om een hybridecircuit van ongeveer 5,4 kilometer in lengte dat dus half stratencircuit en half permanent circuit zal zijn. De baan komt niet in het centrum te liggen, maar op een terrein genaamd IFEMA. Daar worden allerlei beurzen en tentoonstellingen gehouden, waaronder ooit de officiële Formula 1 Exhibition. Maar blij met deze Grand Prix zijn de inwoners van de Spaanse hoofdstad niet. Er zijn nu zelfs protesten gaande. Of het circuit op tijd af gaat zijn, met of zonder protesten, is überhaupt nog maar de vraag.

Wegwerkzaamheden, geluidsoverlast en bomen

Het protest wordt op maandag 21 juli om 20:00 uur gehouden. De inwoners willen de Grand Prix tegenhouden, omdat het zou zorgen voor wegwerkzaamheden tijdens 150 dagen van het jaar, geluidsoverlast van meer dan 95 decibel, en het verwijderen van meer dan 700 bomen, waarvan drie eeuwenoude olijfbomen zijn.

Daarnaast zou er tenminste 83 miljoen euro aan belastingcenten in het circuit worden gestopt, terwijl burgemeester José Luis Martínez Almeida had aangegeven dat het contract met de IFEMA werd getekend "met de belofte dat er geen overheidsgeld zou worden geïnvesteerd".

Onder een post van het protest wordt onder andere gereageerd: "Als F1-fan vind ik dat Monaco het enige stratencircuit moet zijn en alleen voor historische redenen. We hebben genoeg circuits in Spanje van zeer hoge kwaliteit. Het is niet nodig om iemand hiermee lastig te vallen in de stad."

