Fernando Alonso (43) heeft nog een contract tot medio 2026 bij het Formule 1-team van Aston Martin, maar het is nog onduidelijk hoe zijn toekomst na dat jaar eruitziet. De Spanjaard begint op leeftijd te raken en lijkt daarnaast veel af te laten hangen van hoe zijn team presteert onder de nieuwe reglementen.

Eind deze maand blaast hij alweer 44 kaarsjes uit. Alonso is veruit de oudste coureur op de grid van de Formule 1. Maar dat leeftijd slechts een getal is, heeft hij al meermaals bewezen. De man uit Oviedo is nog steeds bijzonder gedreven en competitief. Alonso heeft zich echter als doel gesteld zijn loopbaan op een hoogtepunt af te sluiten. Alle hoop is daarbij gevestigd op 2026, wanneer de nieuwe reglementen hun intrede doen. Aston Martin wordt gezien als één van de teams die wel eens vooraan mee kunnen gaan doen. De renstal van Lawrence Stroll heeft flink geïnvesteerd en haalde onder meer topontwerper Adrian Newey en motorfabrikant Honda binnen. Alonso wil dan ook eerst dat seizoen afwachten alvorens hij een beslissing neemt over zijn verdere toekomst.

Alonso neemt volgend jaar zomer beslissing over toekomst in F1

Alonso heeft zijn hoop volledig gevestigd op 2026 en wil daarom nog niet verder kijken dan dat jaar. "Nee, niet echt", zo zegt hij tegenover Motorsport.com. "Dat speelt nu niet in mijn hoofd. Die beslissing zal volgend jaar genomen worden, ik denk rond of voor de zomer, om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben. Op dit moment is het dit jaar uitdagend. We zijn niet zo competitief begonnen als we hadden gedacht en willen de situatie omkeren. Wij willen de tweede helft van 2025 zo sterk mogelijk afsluiten. Wat 2026 betreft, valt alles nog te bezien. Stap voor stap. Het is op dit moment onmogelijk om al aan 2027 te denken."

Alonso praat veel met Newey

Men verwacht veel van Newey, die bij Red Bull Racing bijzonder succesvol was als ontwerper van de winnende bolides. Alonso zegt al veel gesprekken te hebben gevoerd met de ingenieur. "Over het algemeen ging het over het team, over de simulator en hoe we dingen iets realistischer kunnen maken", legt Alonso uit. "Hij heeft veel ervaring hoe een topteam voor kampioenschappen moet vechten en op elk vlak aan de top moet staan", aldus de tweevoudig wereldkampioen.

