De Formule 1 zal volgend jaar voor het eerst op de Madring racen, een hybridecircuit op het IFEMA-industrieterrein in Madrid. Er zijn zorgen over de nieuwe baan en de mogelijke vertragingen. De F1-teams willen graag goed voorbereid zijn op 2026, maar informatie krijgen ze niet.

De koningsklasse van de autosport zal volgend jaar twee Grands Prix organiseren in Spanje, want naast het Circuit de Barcelona-Catalunya komt de Madring erbij. De Formule 1 kwam in de jaren 60, 70 en 80 ook al in actie in de Spaanse hoofdstad, maar deed dat op het permanente circuit van Jarama. De Madring zal zo'n vijf en een halve kilometer lang worden en is ontworpen door Studio Dormo, die ook verantwoordelijk is geweest voor de renovaties van Spa-Francorchamps, Yas Marina en Zandvoort. Het is een hybridecircuit en dus is het voor de helft een stratenbaan met rotondes en krappe, maar snelle chicanes. De andere helft wordt permanent circuit met onder andere een kombocht van 30 graden.

Blind naar Madrid

Bij de afgelopen F1 Commission, de vergadering met de topmannen van elk team, een afgevaardigde van de FIA, en F1-CEO Stefano Domenicali, werd de Madring besproken. Teams vroegen zich af of er al CAD-tekeningen van het circuit waren. Ze willen die computermodellen gebruiken in de simulator ter voorbereiding op 2026, zoals ze dat met elk circuit kunnen doen. Volgens de FIA waren deze echter nog niet goedgekeurd en verdere informatie over het circuit konden ze ook niet geven, zo meldt Motor.es. Het kunnen analyseren van verschillende parameters, zoals de aerodynamische mogelijkheden door de snelle bochten, de afstelling van de ophanging door de langzame bochten en brandstofverbruik, zou nu dus vertraging oplopen en daar zijn de teams niet blij mee. "We gaan er blind in met Madrid", heeft een F1-renstal anoniem aan het Spaanse platform laten weten.

