Volgens The Race hebben Red Bull-teambaas Christian Horner en George Russell de afgelopen weken met elkaar gesproken over een mogelijke samenwerking vanaf 2026. Het zou dan gaan om het eventueel vervangen van Max Verstappen, die diverse keren in verband is gebracht met een mogelijke overstap naar Mercedes of Aston Martin.

Russell heeft momenteel contract dat hem tot en met het einde van 2025 bij Mercedes houdt. De afgelopen weken verschenen echter wel de berichten dat het Duitse team voornemens is om de Engelsman voor een langere tijd aan zich te binden. Toch houdt Mercedes-teambaas nog altijd een slag om de arm, zo meldt het medium. Hoewel Verstappen zijn loyaliteit heeft uitgesproken aan Red Bull Racing, is de Oostenrijker nog altijd aan het afwachten, totdat het zeker is dat Verstappen niet meer binnen te halen is.

'Russell voert informele gesprekken met Wolff'

Wolff is een fan van Verstappen en heeft vorig jaar al gesprekken gevoerd met het kamp van de Nederlander over een mogelijke toekomstige samenwerking. Red Bull zou op haar beurt dan weer Russell kunnen overnemen. Bronnen melden aan het medium dat Horner en Russell elkaar de afgelopen weken informeel hebben gesproken om de situatie te bespreken, al benadrukt het medium dat er nog geen gesprekken zijn geweest over een mogelijke deal.

