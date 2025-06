De Formule 1 heeft officieel bekendgemaakt waar en wanneer er in 2026 geracet zal worden. Er zullen volgend jaar opnieuw 24 Grands Prix georganiseerd worden, en één daarvan is nieuw op de kalender. Dat betekent ook dat er een wedstrijd is afgevallen.

Australië krijgt wederom de eer om het seizoen te openen. Het F1-circus zal na wintertests in Barcelona en Bahrein op vrijdag 6 maart neerstrijken in Melbourne. Normaal gesproken is Bahrein de eerste race van het seizoen, maar net als in 2025 zit de ramadan ook in 2026 in de weg. Monaco is verschoven naar zondag 7 juni en wordt dus niet meer op dezelfde datum verreden als de Indianapolis 500. De Dutch Grand Prix op Zandvoort staat op de planning voor zondag 23 augustus. Emilia-Romagna heeft geen contractverlenging kunnen scoren en maakt daarom plaats voor Madrid.

Madrid nieuwe toevoeging, Imola valt af

Dit is de volledige kalender voor het Formule 1-seizoen van 2026.

