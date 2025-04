De toekomst van het Italiaanse circuit Emilia Romagna is nog zéér onzeker. F1-voorzitter Stefano Domenicali heeft gezegd dat er zo snel mogelijk een beslissing zal komen betreft het wel-of-niet blijven rijden op het circuit dat bekend staat als 'Imola'.

Het is naast Monza het enige F1-circuit in Italië. Maar voor Imola, waar Max Verstappen in 2024 nog een overwinning boekte, is de toekomst dus onzeker. Het huidige contract loopt namelijk af in 2025. Gezien het feit dat twee van de 24 races plaatsvinden in Italië, maakt dat de situatie voor Imola niet bepaald zekerder. Met de Grand Prix van Italië in Monza op het programma tot ten minste 2031, is Imola de meest logische keuze om te laten verdwijnen van het F1-kalender.

Artikel gaat verder onder video

Nieuwe continenten op komst

Aangezien de Formule 1 zich wil uitbreiden naar nieuwe continenten, met name Afrika en Thailand, moet de F1 kijken naar aanpassingen binnen het kalender: "Italië heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de Formule 1 en zal dat in de toekomst ook blijven doen", vertelde Domenicali aan La Gazzetta dello Sport. "Het zal steeds moeilijker worden om twee GP's in hetzelfde land te houden, omdat de belangstelling voor de Formule 1 groeit. Het is een situatie die we de komende maanden nauwlettend in de gaten moeten houden. Het is moeilijk om Imola en Monza samen op de kalender te houden.'' besluit Domenicali.

