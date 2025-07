Het F1-seizoen 2025 is begonnen en de kalender van 2026 is uitgekomen, waardoor er al naar de toekomst gekeken kan worden. Voordat het nieuwe schema uitkwam, stonden er nog twee Grands Prix onder druk na de reeks aan contractverlengingen van de afgelopen weken. Tot wanneer staat elk race nog onder contract in de Formule 1 en welke race moet zich voor de komende seizoenen zorgen maken?

De kalender van 2025 kwam zonder al te veel veranderingen naar buiten. Het zag er niet anders dan het seizoen ervoor, op de volgorde na vanwege de ramadan, waardoor Australië de seizoensopener was in plaats van Bahrein. In 2026 verdwijnt de Grand Prix van Emilia-Romagna om ruimte te maken voor Madrid. Monaco is verschoven naar juni om Canada naast Miami neer te zetten.

Aflopende contracten 2025

Tijdens het seizoen 2025 stonden de Grands Prix van Emilia-Romagna en nieuwkomer Las Vegas als laatste onder druk, maar uiteindelijk is het dus Imola die verdwijnt. De Grands Prix van Monaco, Italië, China, Mexico en Nederland hadden in eerste instantie ook een contract tot en met 2025, maar Monaco kreeg op 14 november het nieuws dat de historische race een contractverlenging tot eind 2031 heeft gekregen. Even later, op 27 november, was het Italië dat tot eind 2031 het contract verlengd zag worden. Op 4 december werd het besluit genomen om de Dutch GP voor één jaar te verlengen, maar in 2026 zal het doek definitief vallen voor de race op Zandvoort, waarna daarna ook China het nieuws te horen kreeg. Begin 2025 werd het duidelijk dat de Grand Prix van België tot eind 2021 een contractverlenging heeft gekregen, maar wel onderdeel van een roulatiesysteem wordt. In 2028 en 2030 zal er in België geen F1-race zijn. Ook de Grand Prix van Mexico kreeg een contractverlenging.

2026, 2027, 2028 en 2029

Dan de races die voorlopig niet van de kalender verdwijnen. De Grands Prix van Barcelona-Catalunya, de Verenigde Staten en Azerbeidzjan staan nog tot eind 2026 op de kalender, en Las Vegas heeft met de aankondiging van de nieuwe kalender automatisch een contractverlenging voor volgend seizoen gekregen. De Grand Prix van Singapore staat net zoals de Grand Prix van Mexico nog tot eind 2028 op de kalender en gaat voorlopig ook niet verdwijnen. De Grand Prix van Japan gaan we nog tot eind 2029 terugzien op de kalender. Toch is er nog altijd baas boven baas.

2030 of langer

Er zijn namelijk behoorlijk wat races die de komende zes jaar of langer nog op de kalender staan. De Grand Prix van Abu Dhabi, de laatste jaren de race waar het seizoen eindigt, staat nog tot eind 2030 op de kalender. Hetzelfde geldt voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië, de Grand Prix van São Paulo en de Grand Prix van China. Eind 2031 lopen de contracten van de Grands Prix in België (vanaf 2027 alleen in oneven jaren), Italië, Monaco en Miami af, terwijl eind 2032 de contracten van de Grands Prix in Qatar en Hongarije aflopen. Silverstone tekende een nieuw contract voor een Britse Grand Prix tot en met 2034, terwijl de nieuwe Madring in Spanje tot en met 2035 mag blijven evenals Canada. De Grand Prix van Bahrein is tot eind 2036 terug te vinden op de F1-kalender. De race in Melbourne stond dus van alles races in de sport nog het langst onder contract, maar Oostenrijk heeft haar handtekening kunnen zetten onder een contract voor eind 2041.

Overzicht

Grand Prix Contract tot en met Grand Prix van Emilia-Romagna 2025 Grand Prix van Barcelona-Catalunya 2026 Grand Prix van Nederland 2026 Grand Prix van Azerbeidzjan 2026 Grand Prix van de Verenigde Staten 2026 Grand Prix van Las Vegas 2027 Grand Prix van Singapore 2028 Grand Prix van Mexico 2028 Grand Prix van Japan 2029 Grand Prix van China 2030 Grand Prix van São Paulo 2030 Grand Prix van Abu Dhabi 2030 Grand Prix van Saoedi-Arabië 2030 (tot en met 2027 in Djedda, daarna Qiddiya) Grand Prix van Monaco 2031 Grand Prix van Miami 2041 Grand Prix van Italië 2031 Grand Prix van België 2031 (geen race in 2028 en 2030) Grand Prix van Hongarije 2032 Grand Prix van Qatar 2032 Grand Prix van Groot-Brittannië 2034 Grand Prix van Spanje [Madrid] 2035 Grand Prix van Canada 2035 Grand Prix van Bahrein 2036 Grand Prix van Australië 2037 Grand Prix van Oostenrijk 2041

