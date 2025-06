Imola reageert fel op F1-exit: "Verdriet en bitterheid na schrappen Grand Prix voor Madrid"

Imola heeft gereageerd op het nieuws dat het volgend jaar niet meer op de Formule 1-kalender staat. De Grand Prix van Emilia-Romagna zal namelijk vervangen worden door de race in Madrid. Er vallen harde woorden vanuit Italië, al geeft de organisatie niet op.

De nieuwe kalender voor 2026 levert veel vragen en verdriet op in de regio. In een verklaring van burgemeester Marco Panieri is de boodschap duidelijk: “Dit nieuws hadden we al zien aankomen en het roept begrijpelijkerwijs veel vragen, teleurstelling en bitterheid op. De afgelopen jaren heeft onze regio laten zien een buitengewoon evenement te kunnen organiseren, met recordaantallen bezoekers. De Grand Prix in Imola was een van de meest geliefde en gewaardeerde races door fans en coureurs. De unieke combinatie van spektakel op het circuit en de charme van de regio sprak tot de verbeelding.”

Niet opgeven is het doel

Toch wil de regio niet opgeven. “We willen heel duidelijk zijn: dit nieuws betekent niet het einde van het verhaal. We zijn ons altijd bewust geweest van de complexiteit rondom de F1-kalender. Sinds 2021 deden wij er alles aan om de race vast te houden. We hebben het belang van het evenement meermaals benadrukt bij alle betrokken partijen, altijd met transparantie en volledige bereidheid tot samenwerking.” F1-baas Stefano Domenicali, die zelf uit Imola komt, heeft al eens laten doorschemeren dat de race misschien in de toekomst op een roulerende basis terug kan komen. Een definitieve streep door het historische circuit is dus nog niet gezet.

