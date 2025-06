Bangkok wil F1 met geweld binnenhalen: miljard euro, zinderend circuit en toeristische chaos

De Thaise overheid heeft groot nieuws: ze willen vanaf 2028 een Formule 1-race naar Bangkok halen en zijn bereid daar maar liefst 1 miljard euro voor uit te trekken.

Met dat bedrag willen ze vijf jaar lang de Grand Prix organiseren en meteen een nieuw stratencircuit aanleggen. De regering ziet het liefst dat het circuit in de buurt van de beroemde Chatuchakmarkt komt, zodat het ook voor toeristen aantrekkelijk is. Hoewel de Thaise premier Paetongtarn Shinawatra al "veelbelovende" gesprekken heeft gevoerd met Formule 1-baas Stefano Domenicali, is er nog geen definitief akkoord. Een regeringswoordvoerder laat weten dat het plan nog verder uitgewerkt moet worden, maar de ambitie is duidelijk aanwezig.

Artikel gaat verder onder video

Aziatische circuits op de kalender

Op dit moment is Singapore de enige plek in Zuidoost-Azië waar een Formule 1-race wordt gehouden. Deze race zal dit jaar plaatsvinden op 5 oktober op het Marina Bay Street Circuit. Maleisië stond tot 2017 op de kalender, maar viel daarna weg. Vietnam zou in 2020 zijn debuut maken als F1-land, maar dat ging door corona niet door.

Gerelateerd