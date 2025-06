Montoya waarschuwt FIA voor Verstappen in Canada: 'Als dát gebeurt, stopt Max met F1'

Max Verstappen (27) kan zich geen enkele misstap meer veroorloven aankomend raceweekend in Canada. De Red Bull-coureur is nog maar één puntje verwijderd van een schorsing en kan daardoor de thuisrace van zijn team in Oostenrijk moeten overslaan. Als dat gebeurt, dan trekt Verstappen de stekker uit de Formule 1. Althans, dat denkt Juan Pablo Montoya (49).

Verstappen werd in Spanje hard aangepakt voor zijn touché met George Russell. Omdat Verstappen het ogenschijnlijk met opzet deed, gaven de FIA-stewards hem een tien seconden tijdstraf én drie strafpunten op zijn racelicentie. Met name dat laatste brengt Verstappen nu in een benauwde situatie. De Nederlander heeft nu namelijk een totaal van 11 strafpunten. Wanneer een coureur 12 strafpunten verzamelt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende Grand Prix. Als Verstappen dit weekend in Canada tegen de lamp loopt, dan moet hij de thuisrace van Red Bull in Oostenrijk missen. Als dat gebeurt, houdt Montoya zijn hart vast. Die vreest dat Verstappen er dan de brui aan geeft.

Verstappen stopt met F1 bij schorsing

"Ik denk dat als Max een schorsing krijgt, hij zal zeggen: 'Dan ga ik wel weg, en kom ik niet meer terug.'", zo zegt Montoya in de MontoyAS podcast. Volgens Montoya spelen de F1 en de FIA ook met vuur als ze iemand als Verstappen uit het kampioenschap halen via een schorsing. "Als je de wereldkampioen uit de race haalt, wat ga je dan doen? Hoe gaat men hierop reageren? Hoe gaan ze de race dan saboteren? Ik zou niet verrast zijn als de regels worden aangepast voordat zoiets gebeurt. Ik denk dat alles waar de FIA mee bezig is... Ze komen met regels en denken er niet meer aan totdat er weer iets gebeurt. Dan weten ze ineens niet meer wat ze moeten doen."

