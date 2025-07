Horner reageert op Verstappen-imitatie op Silverstone: "F*cking afschuwelijk!"

Red Bull-teambaas Christian Horner (51) maakte op het circuit van Silverstone even tijd voor Alex Haddon (29), een contentmaker die vooral bekend is vanwege een aantal imitaties van bekende personen. Haddon probeerde zijn Max Verstappen-imitatie uit tegenover Horner, maar de teamchef was niet bepaald onder de indruk.

Haddon deed in het verleden al diverse imitaties, onder meer ook van F1-coureurs. Hij werd vooral bekend met zijn imitatie van Carlos Sainz, waarmee hij viraal ging op social media. Dit weekend kreeg Haddon het voor elkaar kort te spreken met Horner op Silverstone en introduceerde hij een nieuwe imitatie, namelijk die van Verstappen. Haddon deed zijn best om Verstappen zo goed mogelijk te imiteren, maar Horner was zichtbaar niet onder de indruk. De Red Bull-teambaas liet dit dan ook weinig subtiel weten. Toen hij de vraag kreeg hoe hij de imitatie van Verstappen vond, zei hij: "F*cking afschuwelijk!"

Horner stuurt Haddon terug naar "f*cking tekentafel" na Verstappen-imitatie

Contentmaker Haddon gaf niet op en deed nog een tweede poging, maar ook deze kreeg een weinig positief ontvangst van Horner. "Kom je uit Schotland of Ierland ofzo? Ga f*cking terug naar de tekentafel, maat!", zo zei de Brit met een grote glimlach op zijn gezicht, alvorens hij wegliep en Haddon verslagen achterliet. De Verstappen-imitatie was niet de enige imitatie die Haddon uitvoerde dit weekend op Silverstone. Hij maakte ook al video's met George Russell, Kimi Antonelli en Charles Leclerc, waarbij hij gemengde reacties kreeg op zijn imitaties.

