David Coulthard (54) was compleet sprakeloos toen hij omver werd geblazen door de poleronde van Max Verstappen (27) tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. De voormalig F1-coureur gaf commentaar tijdens de sessie op Silverstone, maar bleef volledig verbouwereerd achter.

Het kwam als een grote verrassing, maar het was Verstappen die gisteren beslag wist te leggen op pole position voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Nederlander worstelde tijdens de vrije trainingen dusdanig met zijn RB21, dat eigenlijk niemand er van uitging dat hij mee zou kunnen vechten voor de snelste tijd. Niets bleek minder waar, want met een magistrale ronde van 1:24.892 ging Verstappen naar pole. Hij was ruim een tiende sneller dan de McLaren van Oscar Piastri. Ook Lando Norris, George Russell en Lewis Hamilton, de Britse coureurs waarvan het eigen publiek hoge verwachtingen had, bleven met open mond achter. Dat gold ook voor F1-commentator Coulthard.

Artikel gaat verder onder video

Coulthard kon poleronde Verstappen niet geloven

Coulthard deed live verslag voor F1 TV van de kwalificatie en was compleet sprakeloos toen hij Verstappen bovenaan de tijdenlijst zag staan. De 54-jarige Schot klom op uit zijn stoel, gooide vol verbazing zijn handen in de lucht en bleef vervolgens met open mond achter. De voormalig F1-coureur was zichtbaar onder de indruk van hetgeen Verstappen liet zien op Silverstone. Bekijk de beelden hieronder.

David Coulthard was left speechless after Max's pole position 😭pic.twitter.com/YjdZuHcaSl — RBR Daily (@RBR_Daily) July 5, 2025

Gerelateerd