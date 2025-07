Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Groot-Brittannië

Om 16:00 uur begint de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië, de twaalfde race van het seizoen 2025. Het belooft een grijze en waarschijnlijk natte race te worden. De FIA heeft de definitieve startopstelling bekendgemaakt voor de race in Silverstone.

Vooraan is er niet veel veranderd. Max Verstappen gaat vanaf pole position beginnen aan de race in Silverstone, met Oscar Piastri naast zich. Lando Norris en George Russell zorgen voor een compleet Britse tweede startrij, met Lewis Hamilton en Charles Leclerc die voor een volledige derde startrij zorgen voor Ferrari. De rest van de top tien bestaat uit Fernando Alonso, Pierre Gasly, Carlos Sainz en Andrea Kimi Antonelli. Antonelli eindigde op P7 in de kwalificatie, maar ging drie plekken achteruit wegens zijn straf na de crash met Verstappen in Oostenrijk.

De rest van de grid in Silverstone

Op zesde startrij, net buiten de top tien, vinden we Yuki Tsunoda en Isack Hadjar terug. De rest van de grid bestaat uit Alexander Albon, Esteban Ocon, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Oliver Bearman en Nico Hulkenberg. Bearman eindigde op P8 in de kwalificatie, maar kreeg tien plekken straf wegens zijn crash onder de rode vlag in VT3. Tot slot is er nog Franco Colapinto, die vanuit de pits gaat starten aan de race.

