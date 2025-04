Christijan Albers heeft zich positief uitgesproken over het gedrag en de reactie van Max Verstappen na de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Nederlander verloor op papier de race door zijn straf van vijf seconden tijdens het incident met Oscar Piastri in de eerste bocht van de race.

Verstappen eindigde uiteindelijk op drie seconden van Piastri, waardoor die vijf seconden straf hem uiteindelijk dus fataal werd. De Nederlander werd wellicht een rondje te laat door Red Bull naar binnengehaald, maar dan nog was hij achter Piastri terechtgekomen in de vieze lucht waarvan eigenlijk elke coureur afgelopen weekend zei dat die extreem aanwezig was in Djedda en de coureur die op P1 reed flink in het nadeel was.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko: 'Dit is vanaf welke race Verstappen en Red Bull sneller kunnen zijn dan McLaren'

Albers over gedrag Verstappen na race in Djedda

In de F1-podcast van De Telegraaf stelt Albers dat afgelopen weekend is gebleken hoeveel Verstappen als persoon is gegroeid de afgelopen jaren. Dit was volgens Albers vooral te merken aan zijn reactie na de race. "Ik denk dat het in dat opzicht gewoon typisch het karakter van Max is. Ik denk dat hij daarin goed reageert. Want ik vind ook dat hij daar heel volwassen in is geworden. Je ziet ook gewoon dat hij een stuk ouder is en dat hij veel meer ervaring heeft opgedaan.”

'Snelle, korte en krachtige Verstappen'

Albers vervolgt: "Je ziet gewoon waar hij dan sterk in is. Hij geeft gewoon een antwoord, hij blijft lachen. Hij doet zijn ding, hij doet het snel, kort en krachtig. Ik vond het wel een fijne interview.” De Nederlander is sowieso wat korter in zijn antwoorden en tevens minder actief op de social media-pagina's van Red Bull Racing. Hij wil zich meer focussen op de RB21 en het verbeteren van de auto in een poging zijn reeks aan kampioenschappen uit te breiden naar vijf.

Gerelateerd