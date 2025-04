Andrea Stella is zeer te spreken over het talent van Oscar Piastri, die richting de F1 Grand Prix van Miami de leiding in het kampioenschap in handen heeft. De teambaas van McLaren sluit zich aan bij uitspraken die Max Verstappen heeft gedaan over de jonge Australiër.

Ondanks zijn verlies in Saoedi-Arabië, was Verstappen lovend over Piastri tijdens de persconferentie: "Mensen vergeten het soms een beetje - vorig jaar was pas zijn tweede seizoen. Nu zit hij in zijn derde jaar, en hij is erg solide", vertelde de coureur van Red Bull Racing. Van Piastri wordt gezegd dat hij een koele kikker is, en dat beaamt Verstappen. "Hij is heel rustig in zijn benadering, en dat waardeer ik. Dat zie je ook terug op de baan. Hij presteert wanneer het moet, maakt nauwelijks fouten en dat is precies wat je nodig hebt als je voor een kampioenschap wilt strijden."

Geen rumoer in het hoofd

Stella sluit zich aan bij Verstappen en is eveneens onder de indruk van zijn coureur, maar verbaasd is hij niet. "Het komt niet als een verrassing voor ons. Ik heb het altijd herhaald dat het voor ons direct duidelijk was dat we hier te maken hebben met een coureur die een ongelooflijk natuurtalent is, maar die ook zo zijn specifieke eigenschappen heeft. Ik heb altijd gezegd dat er geen rumoer rondspeelt in het hoofd van Oscar. Dat is een uitzonderlijk handige eigenschap in de Formule 1", zo legde de Umbriër tegenover de aanwezige media uit.

Nogal opmerkelijk wat hij bereikt

"Dat geeft hem de mogelijkheid om vooruitgang te boeken, om informatie te verwerken en om te verwerken wat er allemaal mogelijk is in bepaalde scenario's op een manier waardoor hij ontzettend snel verbetert", vervolgde Stella. "Met slechts vijftig races in F1 achter de rug is het nogal opmerkelijk wat hij bereikt. Wat ik kan zeggen is dat ik denk dat hij ertoe in staat is om die groei en deze lijn de komende jaren te behouden, gezien zijn kwaliteiten en hoe hij raceweekenden aanpakt met zijn F1-ervaring. Dus hij is een zeer interessant vooruitzicht voor de hele F1-wereld, zou ik zeggen."

